Casper VIA A1 özellikleri ve yorumları

Bir ziyaretçimiz bizden Casper VIA A1 Plus modelinin teknik özellikleri hakkında bilgilendirmemizi ve yorumumuzu istemiştir.

Teknoscrool olarak elimizden geldiği kadar Casper VIA A1 Plus teknik özellikleri hakkıdna sizleri bilgilendireceğiz.İlk olarak telefona baktığımızda 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir AMOLED ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda da yüzde 72.72’lik harika bir oran görmekteyiz.AMOLED ekranı ile canlı bir görüntü sağlayacaktır.Bu telefonu ön plana çıkartan özellik ise kesinlikle batarya kapasitesidir.Casper VIA A1 Plus modelinde 5000 mAh‘lık güçlü bir batarya bulunmaktadır.Hızlı şarj desteği olan ve değiştirelemez bataryası bulunmaktadır.

Casper VIA A1 Plus kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız arka kamerası 13 megapiksel, 8 megapiksel ön kamerası bulunmaktadır.Video kayıt olarak ise 1080p çözünürlüğünde kayıt yapmaktadır.Ayrıca Slow motion video çekimi bulunuyor.İşlemci olarak ise 2.0 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6755 yonga seti bulunmaktadır.4 GB RAM ile oldukça akıcı ve hızlı bir kullanım sağlamaktadır.128 GB‘lık dahili depolama hafızasının yanısıra ekstradan microSD kart takarak kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 6 desteklemektedir.Android’in 6.0.1 marshmallow sürümü ile yüklü gelmektedir.

Kızıl ötesi özelliği ve parmak izi okuyucusu bulunan Casper VIA A1 Plus modeli 1899 TL’den satılmaktadır.

Teknoscrool olarak görüşümüz Casper VIA A1 Plus modeli donanım olarak oldukça zengin bir model olduğunu ön plana çıkmaktadır.Ekran teknolojisi olarak AMOLED tercih edilmesi görsel olarak kullanıcıları tatmin edecektir.5.5 inçlik en çok tercih edilen ekran boyutu kullanılmış,4 GB RAM ile diğer eşdeğerlerine göre öne çıkmaktadır.Dahili depolama hafızası olarak ise 128 GB tercih edilmesi ayrı bir güzellik katmaktadır.Kızılötesi özelliği eskiden dosya aktarımında kullanılıyordu.Fakat artık sadece kumanda olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

Olumsuz taraflarına baktığımızda ise daha iyi bir işlemci tercih edilebilirdi.Ayrıca fiyat olarak 200 TL daha uygun olsaydı 10 numara 5 yıldızlık bir telefon olurdu.(Tabi fiyat konusu çok tartışılacak bir konudur)

