Casper VIA A1 özellikleri ve fiyatı nasıl?

Casper VIA A1 yorumları neler? Alınır mı
Casper akıllı telefon sektöründe etkili modelleri ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor.Üst segment performans ve uygun fiyatı bir arada yakalamak isteyenler Casper modellerine büyük talep gösteriyor.Casper’ın yeni amiral gemisi modeli olan Casper VIA A1 modeli hem özellikleri ile hem de fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti.Teknoscrool.com olarak Casper VIA A1 özelliklerine kısaca bakalım;
İlk olarak 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna IPS LCD ekran teknolojisi bulunmaktadır.Batarya kapasitesi olarak ise 3130 mAh’lık bir güçlü bataryası bulunmaktadır.USB Type-C hızlı şarj teknoloji ile farklılık yaratıyor.Casper VIA A1 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı arka kamerası 13 megapikseldir.Arka kamerası ise 8 megapikseldir.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.8 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli bir güçlü işlemcisi bulunmaktadır.
Ayrıca 4 GB LPDDR3 RAM ile çok hızlı bir akıcı kullanım sunmaktadır.Casper VIA A1 microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız hafıza kartı desteği ile 128 GB’a kadar hafızasını artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak kategori 6 sınıfını desteklemektedir. Saniye 300 Mbps indirme hızına ulaşırken 50 Mbps karşı tarafa yükleme yapabilmektedir.Casper VIA A1 modelinde radyo var mı sorusuna yanıt ararken malesef bu modelde radyo bulunmuyor.Çift hat desteği ve parmak izi tarayıcısı ile kendinden beklenin fazlasıyla yaptığını söyleyebiliriz.
Casper VIA A1 fiyatı ise 1499 TL’dir.
Hüseyin
21 Eylül 2016 at 10:19
İyi güzel dün aldım ama bi eksik var görüntülü arama yok Yuh diyiyom 1,100 TL lık telefonda o özellik var 1500 liralık telefon eksik şaşkınım
Teknoloji
21 Eylül 2016 at 13:05
Hüseyin bey görüntülü konuşma özelliği artık çok önemli değil.Google’ın Duo uygulaması ve benzer birçok uygulama ile bu eksikliği giderebilirsiniz.
Taner araplılı
28 Ekim 2016 at 23:45
Bu telefon hindistan yapımı gionee s6 pro. Bu telefonun orjinalde fm radyo var sanırım rom kilidi ile bandrol parasından yırtmak için kapatılmıştır
Arzu patan
25 Aralık 2016 at 13:36
Whatsap üzerinden müzik gönderimiyorum.sebebi ne olabilir.görüntülü aramada yok.bileydim almazdım.daha 15 gün oldu alalı.bir de çok tavsiye ettiler.fakat olumsuz özelliklerini soylemediler.şimdi benim hakkım değil mi bunu geri vermek merak ediyorum
Teknoloji
26 Aralık 2016 at 16:55
Merhabalar Arzu hanım,
Whatsapp üzerinden müzik gönderimi oluyor.Büyük ihtimal sizden kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünüyoruz.Ayrıca görüntülü konuşma özelliği her telefonda olmayabilir. Görüntülü konuşma özelliği çok fazla önem arz etmiyor.Onun yerine Whatsapp yada diğer görüntülü konuşma uygulamalarını kullanabilirsiniz.