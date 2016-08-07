Casper VIA A1 özellikleri ve fiyatı nasıl?

Casper VIA A1 yorumları neler? Alınır mı

Casper akıllı telefon sektöründe etkili modelleri ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor.Üst segment performans ve uygun fiyatı bir arada yakalamak isteyenler Casper modellerine büyük talep gösteriyor.Casper’ın yeni amiral gemisi modeli olan Casper VIA A1 modeli hem özellikleri ile hem de fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti.Teknoscrool.com olarak Casper VIA A1 özelliklerine kısaca bakalım;

İlk olarak 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna IPS LCD ekran teknolojisi bulunmaktadır.Batarya kapasitesi olarak ise 3130 mAh’lık bir güçlü bataryası bulunmaktadır.USB Type-C hızlı şarj teknoloji ile farklılık yaratıyor.Casper VIA A1 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı arka kamerası 13 megapikseldir.Arka kamerası ise 8 megapikseldir.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.8 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli bir güçlü işlemcisi bulunmaktadır.

Ayrıca 4 GB LPDDR3 RAM ile çok hızlı bir akıcı kullanım sunmaktadır.Casper VIA A1 microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız hafıza kartı desteği ile 128 GB’a kadar hafızasını artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak kategori 6 sınıfını desteklemektedir. Saniye 300 Mbps indirme hızına ulaşırken 50 Mbps karşı tarafa yükleme yapabilmektedir.Casper VIA A1 modelinde radyo var mı sorusuna yanıt ararken malesef bu modelde radyo bulunmuyor.Çift hat desteği ve parmak izi tarayıcısı ile kendinden beklenin fazlasıyla yaptığını söyleyebiliriz.

Casper VIA A1 fiyatı ise 1499 TL’dir.

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