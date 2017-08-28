Canon EOS 6D Mark II İncelemesi

Fotoğrafçıların bir süredir heyecanla beklediği Canon EOS 6D Mark II, şu anda piyasadaki full-frame özelliğine sahip en iyi DSLR kameralar arasında yer alıyor.

Özellikler

– Full frame CMOS sensör, 26.2MP

– 3 inçlik döndürülebilir dokunmatik ekran, 1 milyon noktacık

– 1080p video kayıt özelliği

5 yıl önceki EOS 6D’nin geliştirilmiş sürümü olan yeni Canon EOS 6D Mark II, aynı zamanda sensör çözünürlüğü olarak da arttırılmış. Cihaz ISO’yu 50-102 bin arası sunarken, bu sayede düşük ışık koşullarında da sorunsuz kullanım sağlıyor.

Beklendiği gibi Wi-Fi, NCF ve Bluetooth bağlantı seçenekleri de yer alırken, oldukça düşük enerji tüketimi gerçekleştiriyorlar ve kameranızı her an internete bağlı tutabiliyorsunuz. Dijital görüntü sabitleyiciyle video kayıtları da oldukça başarılıyken, belki 4K özelliği yok fakat bunun yerine Full HD videoları 60fps kare oranında çekmek mümkün. 5 yıl önce satışa çıkan EOS 6D ise sadece 30fps önermekteydi.

765g ağırlığındaki Canon EOS 6D Mark II, alüminyum ve polikarbonat karışımı bir gövdeden oluşurken, aynı zamanda toz ve neme karşı da dayanıklı. Bu yüzden fotoğraf makinesini oldukça nemli koşullarda bile sorunsuz kullanmak mümkün.

Canon EOS 6D Mark II’de 6.5fps kare oranında burst çekim yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda batarya seviyesi de son derece tatmin edici ve 1090 adete kadar fotoğrafı tek şarjda çekebiliyor.

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