Canon EOS 200D İncelemesi

EOS Rebel SL2 olarak da bilinen Canon EOS 200D modeli aslında aslında dört yıl önce çıkmıştı fakat yenilenerek tekrar satışa sunuldu.

Canon EOS 200D Özellikleri

– APS-C CMOS sensör, 24.2MP

– Full HD video kayıt

Her ne kadar Canon EOS 200D’deki sensör daha önce kullanılmış olsa da, bu sefer firmanın yeni full-frame EOS 6D Mark II modelindeki son nesil motor tercih edilmiş. Akıllı telefonlardan ilk DSLR kameraya geçiş için ideal olan Canon EOS 200D, aynı zamanda içinde Wi-Fi, NFC ve Bluetooth gibi bağlantı özellikleri de barındırıyor.

Maalesef fotoğraf makinesinde 4K video kayıt özelliği yok fakat oldukça başarılı Full HD videoları 60fps kare oranında çekebilirsiniz.

Tasarım

Canon EOS 200D, dünyanın en küçük DSLR makinelerinden birisi. Batarya ve hafıza kartıyla dahi 390g ağırlığındayken, iki farklı da renk seçeneğine sahip. Tasarım olarak son derece başarılı bulduğumuz EOS 200D’de, doğrudan bağlantı ayarları ve görüntü kaydı için yeni tuşlar bulunuyor.

Bu şekilde direkt tuşlarla kontrol sağlanırken, boyutu ve ağırlığı sayesinde kullanmak da bir o kadar basit.

Teknik Özellikler

Dokunarak odaklanabileceğiniz fotoğraf makinesinde, DIGIC 7 işlemci bulunuyor. Birçok pahalı cihazın donanımlarını içinde barındıran Canon EOS 200D, dijital fotoğrafçılık dünyasına ilk defa adım atacaklar için kusursuz bir cihaz.

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