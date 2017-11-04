Cam filmi Tüvtürk muayeneden geçiyor mu?

Cam filmi muayeneden geçebilir mi sorusuna yanıt arıyorsanız bu yazımızdan sonra kafanızdaki soru işaretlerin biteceğini düşünüyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda cam filmi yasaklanmıştı.Bu yasaklamadan sonra birçok kişi ne yapacağını bilemiyordu.Belki cam filmini yasaklayan yasa iptal olur düşüncesiyle beklemeye başlamıştı.Fakat bu umutlar artık kaybolmaya başlamıştı.Bazı kişilerde cam filmi muayeden geçer mi sorusuna uzun zamandır yanıt arıyordu.Yasa çıktıktan sonra araba sahipleri geçeceğini düşünüyordu.Cam filmi yasağı gelmeden önce araba muayenelerinde cam filmi hafif kusur sayılıyordu ve geçebiliyordu.Uzun zamandır mail adresimize gelen sorular nedeniyle bizde araştırma yapmak istedik.

Cam filmi muayeneden geçiyor mu?

Bİldiğiniz üzere araç muayeneleri TuvTurk tarafından yapılmaktadır.Tuvturk resmi internet sitesine girdiğimiz sık sorulan sorular kısmında cam filmi konusunda netlik getirecek bir cevap yazmaktadır.Tuvturk resmi internet sitesinde “Periyodik muayenelerde cam filmi, Camlar: sonradan boyanmış ve Camlar: Sonradan film yapıştırılmış kusur teksti ile “Ağır Kusur” olarak değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, ağır kusurlar muayeneden geçmeye engel teşkil etmektedir.” ibaresi yazmaktadır.Durum böyle olunca artık mecburen filmleri söktürkmekten başka çareniz bulunmuyor.

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