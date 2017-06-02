Çağatay AKMAN sayesinde ANNA RF-Jump şarkısı patladı gitti

Çağatay AKMAN’ın “Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısı YouTube’da 200 milyon gibi ulaşılması zor bir izlenme rakamına kısa sürede ulaştı.

Bu şarkı ile popüler olan Çağatay AKMAN’ın şarkısı bildiğiniz üzere youtube’dan kaldırıldı.Youtube’dan neden kaldırıldığına dair başka kişiler hemen videolar çekti.Bu videoyu çekenlere göre ANNA RF – Jump isimli şarkıdan dolayı Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının kalktığı söyleniyor.

Teknoscrool.com olarak biz neden kalktı yada şarkı çalıntı mevzusunu konuşmak istemiyoruz.Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı kalktıktan sonra sonra binlerce kişi ANNA RF – Jump şarkısını youtube’da aratıp dinledi.30 Kasım 2012 günü yayınlanan ANNA RF – Jump şarkısı henüz ikin gün öncesine kadar 100 Bin kişi tarafından izlenmişti.Çağatay AKMAN’ın şarkısı kaldırınca bir gecede 2.9 Milyon izlenme rakamına ulaştı.Ayrıca geçen dakika binlerce kişi tarafından aktif olarak dinlenmeye devam ediyor.Bakalım Çağatay AKMAN sayesinde ANNA RF – Jump şarkısı ne kadar dinlenecek göreceğiz.

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