Bütün oyunları kaldıracak ekran kartları (2000-6000 TL arası)

Konu ekran kartı olunca, bütçenize bağlı olarak önünüze sayısız seçenek sunuluyor. Dolayısıyla en iyi ekran kartları konusunda seçim yapmak da bir o kadar zorlaşıyor.

Eğer bilgisayarınızı oyun oynamak için kullanıyorsanız, bunun için de yüksek performanslı bir ekran kartına bir miktar para ödemeniz şart.

Elbette eğer fiyat söz konusu değilse, Nvidia’nın GeForce GTX 1080 Ti kartı en tepede duruyor fakat tercihiniz fiyat-performans yönündeyse, başka seçimlere yönelmeniz daha akıllıca olacaktır. Birçok oyuncu bu seviyede bir grafik kartına ihtiyaç duymasa da, amacınız 4K çözünürlükte, 3D veya sanal gerçeklik oyunları oynamaksa tabii ki ortalama kartlarla kurtulmanız mümkün değil.

Asus ROG STRIX GTX 1080 O8G GAMING

2000 TL üstü bir fiyatla satılan ve premium seviyede olan bu ekran kartı, oyuncular için paha biçilemez seviyede. Programlanabilir RGB ışıklarıyla şıklığa da önem veren oyunculara hitap eden Asus ROG STRIX GTX 1080 O8G GAMING, piyasadaki en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G

Vanilla yani overclocksuz sürüme göre daha iyi performans sunan bu MSI ürünü, GTX 1080 için bütçe ayıramayanlar için ideal seçenek. Hem kusursuz bir performans sergiliyor, hem de diğer parçalara bütçe ayırmanızı sağlıyor.

EVGA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition

4000 TL fiyatı tek eksiği olan ekran kartı, büyüleyici bir performans sunarken piyasadaki en iyi ekran kartı fakat eğer VR sahibi değilseniz, almanızı tavsiye etmeyiz. Eğer ‘En iyisi olsun’ diyenlerdenseniz sorun değil fakat yarı fiyatına alabileceğiniz ve yakın performans alabileceğiniz başka seçenekler de var.

Zotac GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC Edition

650 TL civarı bir fiyata satılan Zotac yapımı bu GTX 1060 Ti ekran kartı, fiyat-performans ikilisini buluşturuyor ve üst düzey FPS oranları veriyor. Radeon RX 460’a göre biraz daha pahalı olabilir fakat kullandığınızda performans artışını hissediyorsunuz.

Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition

Eğer fazla para ödemek sizin için sorun değilse, Founders Edition tercih edebileceğiniz en iyi ekran kartları arasında ve kesinlikle performans konusunda en ufak sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayrıca overclock yapma imkanı da tanıyor.

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