Bütün akıllı telefonlarda saat ayarı yapmanız gerekiyor!

Saatlerinizi ayarlamayı unutmayın!

Bildiğiniz üzere 7 Eylül 2016 tarihli bakanlar kurulu kararıyla saatlerin geriye alınmasını içeren kış saati uygulaması kaldırıldı. Yani artık Türkiye’nin zaman dilimi hep GMT +3 olarak kalacak.

30 Ekim 2016 Pazar günü sabah kalkanlar telefonlarının ve bilgisayarlarının saatlerini ayarlamaları terekmektedir.Çünkü bu cihazlar 30 Ekim’de saatler bir saat geriye alınmak için programlanmıştır.Akıllı telefonlardaki Otomatik Tarih ve Saat ayarlama seçeneğinde değişiklik yapmanız gerekmektedir.Android işletim sistemi ve İOS işletim sistemine sahip akıllı telefon sahipleri hemen telefonlarının Ayarlar bölümünden Saat sekmesine giriş yapması gerekmektedir.Buraya giriş yaptığınızda Otomatik Tarih ve Saat güncellemesini kapatmanız gerekmektedir.

Eğer bu özelliği kapatmakta zorluk yaşarsanız lütfen bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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