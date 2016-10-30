Bütün akıllı telefonlarda saat ayarı yapmanız gerekiyor!

Saatlerinizi ayarlamayı unutmayın!
Bildiğiniz üzere 7 Eylül 2016 tarihli bakanlar kurulu kararıyla saatlerin geriye alınmasını içeren kış saati uygulaması kaldırıldı. Yani artık Türkiye’nin zaman dilimi hep GMT +3 olarak kalacak.
30 Ekim 2016 Pazar günü sabah kalkanlar telefonlarının ve bilgisayarlarının saatlerini ayarlamaları terekmektedir.Çünkü bu cihazlar 30 Ekim’de saatler bir saat geriye alınmak için programlanmıştır.Akıllı telefonlardaki Otomatik Tarih ve Saat ayarlama seçeneğinde değişiklik yapmanız gerekmektedir.Android işletim sistemi ve İOS işletim sistemine sahip akıllı telefon sahipleri hemen telefonlarının Ayarlar bölümünden Saat sekmesine giriş yapması gerekmektedir.Buraya giriş yaptığınızda Otomatik Tarih ve Saat güncellemesini kapatmanız gerekmektedir.
Eğer bu özelliği kapatmakta zorluk yaşarsanız lütfen bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.
Ümit
30 Ekim 2016 at 10:17
Dediginizi yaptım ondan sonra mamuel olarak ayarlayacagiz peki
Teknoloji
31 Ekim 2016 at 18:09
Evet Ümit bey manuel ayarlamak zorundasınız.
Atilla
3 Kasım 2016 at 07:19
Manüel ayarladim otomotiv kapalı ama saat gergin geç kalıyor bunu nasıl çözebiliriz
IŞIN
17 Şubat 2017 at 12:47
MANUEL AYARLAR TAMAM AMA EKRAN SAATİ EKRANDA İKİ FARKLI SAAT GÖSTERİYOR BİLDİRİMLERİN ÇOĞU 1 SAAT İLERİ OLUYOR
Defne aslan
27 Ağustos 2017 at 10:32
Benim tabletimin markası samsung tab 3 lite t113
Yaa bunda saat dilimi olarak türkiye yok ne yapmalıyım?
Teknoloji
28 Ağustos 2017 at 09:48
Yunanistan seçebilirsiniz