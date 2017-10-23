Bu Walkman değeri 134 dolar

Genç yaştaki kişiler belki isimlerini duymuştur ama kullanmamıştır.Bir zamanların en favori müzik dinleme cihazı Walkman, günümüzde artık kullanılmıyor.

Teknolojinin gelişmesi ile Walkman’den sonra,discman,MP3 v.s. derken artık herkes cep telefonlarından müzik dinlemeyi tercih etmektedir.Walkman devri bitti ama değerleri eskisinden daha iyi hale geldi.Antika gibi pahalı satılmaya başlandı.

Örnek vermek gerekirse resimde gözüken Walkman’ın değeri 134 dolardır.Yaklaşık olarak 500 TL gibi bir fiyat ile satılmaktadır.Sony’in ilk walkman’ı olan bu modele Türkiye’de pek rastlanmıyor.Ebay’da satılan bu modeli Türkiye’de gittigidiyor’dan baktık fakat bulamadık.

Tabi bu Walkman’ı bulduktan sonra istediğiniz şarkıcının kasetini bulmakta artık zorlaştı.Zaten sınırlı sayıda müzik kapasitesi olduğu için kaset tercih edilmiyor.Zaten Walkman almak isteyenler ileriye dönük bir yatırım yapıyor diyebiliriz.Önümüzdeki yıllarda daha fazla fiyatlara ulaşabileceği değerlendiriliyor.Ebay sitesine baktığımızda zaten antikatıcıların çoğunda sıfır Walkman ilanlarını görüyoruz.

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