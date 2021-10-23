Bu kadar zam mı olur insaf: Mi Band 6 bir ay önce 38 dolara alınıyordu

Bu yazımızda size güzel bir bilgi veremeyeceğiz. Maalesef bu sefer kızdığımız bir noktayı yazmak istiyoruz. Dolar fiyatları artınca elektronik ürünler ve diğer tüm ürünlere hemen zam gelmeye başladı. Tamam normal olarak zam yapılacak ama fırsatçılık olmasın.

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliği 23 Eylül günü tam olarak 329 TL‘ye satılıyordu. Aradan tam 30 gün geçti ve şu an en düşük fiyatı 429 TL

E-Ticaret sitelerinde ki fiyatı 429 TL ile 449 TL bandı aralığına çekilmiş.

23 Eylül günü dolar fiyatı 8.67 TL

Xiaomi Mi Band 6’yı tam bir ay önce 38 dolar verip alıyorduk.

23 Ekim günü dolar fiyatı 9.60 TL

38 doları x 9.60 TL çarptığımızda 364.8 TL’ye almamız gerekiyor.

El insaf arkadaşlar. 429 TL’ye nasıl çıkardınız bir anda bu fiyatı. Elinizde ki ürünleri 9.60 dolardan mı aldınız hemen. Sorsanız kesin nakliye parası, kargo parası v.s. v.s. cart curt parası diyeceklerdir.

Uzun lafın kısası dolar düşse de bu saatten sonra fiyatları düşürmeyecekleri için bu saatten sonra yapacak birşey yok. Serbest piyasa olduğu için denetlenmiyor.