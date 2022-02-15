Bilim ve Teknoloji

Braun tansiyon aleti hata kodları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Şubat 2022
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Bu yazımızda sizlere Braun tansiyon aleti hata kodlarından bahsetmek istiyoruz. Çok fazla hata vermese de lazım olur diye sitemize eklemek istedik.

Genel Error hatası:

• “Başlatma/Durdurma” düğmesine yeniden basın ve ölçümü tekrarlayın.
• Manşetin, talimatlara uygun şekilde sarıldığını kontrol edin.
• Hortumda hiçbir kıvrılma bulunmadığını kontrol edin.
• Avucunuzla kuvvet uygulamadığınızı kontrol edin.
• Ölçüm sırasında konuşma veya hareket olup olmadığını kontrol edin.
• Vücudu doğru pozisyonda olduğunu kontrol edin.

E1 hatası: Manşeti tekrar açın ve kolunuza tekrar sarınız.

E2 hatası: Manşeti çok fazla sıktığınız anlamına gelmektedir. Açıp daha az sıkınız.

E3 hatası: Fazla basınç hatası.

E4 hatası: monitör ölçüm sırasında hareket saptamıştır. Hareketsiz kalarak tekrar ölçüm yapınız.

Braun tansiyon aleti 20 hatası

Bu hatayı alıyorsanız pil değişiminden sonra tarih ve saati ayarlamanız gerektiğini göstermektedir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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