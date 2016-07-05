Bluetooth kulaklık telefon ile nasıl eşleştirilir

Telefon bluetooth kulaklığınızı görmüyorsa aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Akıllı telefonlar bildiğiniz üzere uzun yıllarca konuşma sonrasında zararları olduğunu biliyoruz.Çok fazla görüşme yapan kişiler kulaklık kullanımını alışkanlık haline getirmemiz gerekmektedir.Akıllı telefonların yanın orjinal kablolu kulaklıklar bulunmaktadır.Kablolarından dolayı rahatsız olan kişilerin imdadına bluetooth kulaklıklar yetişmektedir.Bluetooth kulaklıklar 10 metre kapsamında konuşma sağlayabilirsiniz.Akıllı telefonunuz ile eşleştirme yaptıktan sonra uzun süreli kullanım yapabilirsiniz.

Bluetooth kulaklıklığı telefon ile eşleştirmek için ilk olarak telefonuzun bluetooth’u özelliğini açınız.Daha sonra kulaklığınızı açın ve mavi ışığın yanıp sönmesine dikkat ediniz.Telefonuzdan bluetooth cihazları aratın ve kulaklığını ile eşleştirin.Eğer şifre sorarsa genellikle şifresi ” 0000 “dır.

Bluetooth kulaklığı telefon ile eşleştirmede herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen bize yorum yazarak ulaşınız.

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