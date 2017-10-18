BlackBerry Motion teknik özellikleri ve tahmini Türkiye satış fiyatı

BlackBerry Motion resmi olarak tanıtıldı ve teknik özelliklerini sizlere yazmak istedik.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki BlackBerry Motion modeli Türkiye’ye kesin geleceği konusunda malesef net bilgi bulunmuyor.BlackBerry markası bir zamanların en karizma ve ulaşılmazı zor modeli olarak görülüyordu.Android işletim sistemi ile tekrardan piyasada hissedilir olmak istiyor.

Neyse biz konumuza dönelim;

BlackBerry Motion 5.5 inçlik oldukça ideal bir ekran boyutuna sahiptir.401 PPI Piksellik bir IPS LCD ekranı yer alıyor.Yüzde 71.03’lük ekran/gövde oranı ise oldukça tatmin edicidir.Bu modeli 4000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteğide bulunuyor.Performansına geçtiğimizde de 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti bulunmaktadır.32 GB’lık dahili depolama hafızasını microSD ile 256 GB’a kadar rahtalıkla artırabilir ve takılmadan kullanabilirsiniz.

12 Megapiksel arka ve 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip ön kamerası bulunmaktadır.Suya ve toza karşı dayanıklılığı,parmak izi okuycusu,NFC ve Android’in son sürümü olan 7.1.1 Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.

BlackBerry Motion yurtdışı fiyatı tahmini olarak 499 dolar civarında gösterilmektedir.BlackBerry Motion Türkiye satış fiyatı tahmini yaparsak 3250 – 3500 TL civarında olabileceğini değerlendiriyoruz.

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