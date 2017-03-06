BlackBerry KEYone Türkiye satış fiyatı tahminleri

BlackBerry KEYone Türkiye satış fiyatı tahmini konusunda ufak bir yazı yazmak istedik.

BlackBerry KEYone modeli resmi olarak tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunları tarafından hem tasarım olarak hem üst segment özellikleri ile büyük beğeni toplayacağına kesin gözüyle bakabiliriz.BlackBerry KEYone modeli ülkemizde de talep görebilecek bir model olduğunu belirtelim.Tabi ülkemizde telefon almadan önce fiyat konusu çok önemlidir.BlackBerry modelleri malesef ülkemizde çok uygun fiyatlara sahip bir model değildir.BlackBerry KEYone Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmadı.

Fakat yurtdışına göre bir kıyaslama yaparsak üç aşağı beş yukarı fiyatının ne olduğunu tahmin edebiliriz.BlackBerry KEYone yurt dışı fiyatı 600 dolar olarak gösterilmektedir.Bu fiyat ile birlikte ülkemizde vergisiz olarak 2225 TL yapmaktadır.Vergiler ve diğer masraflar eklenince çok rahat bir şekilde BlackBerry KEYone Türkiye satış fiyatı 2500-2750 TL arasında olabilir.

BlackBerry KEYone modeli hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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