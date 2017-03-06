BlackBerry KEYone (Mercury) özellikleri ve fiyatı

BlackBerry şüphesiz bir zamanların en lüks telefonuydu.BlackBerry KEYone modeli resmi olarak tanıtıldı.Bu telefonun özelliklerinin yanında tasarımı ile dikkat çekti.

Hem tuş takımı hem akıllı telefonu bir arada sunan BlackBerry KEYone modelinin özelliklerine isterseniz kısaca bakalım;

İlk olarak 4.5 inçlik 490 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPSC LCD ekranı bulunmaktadır.Tuş takımı ile akıllı telefon bir arada olduğu için ekran/gövde oranı ise yüzde 51.57′dir.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3505 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Bu modelde hızlı şarj desteğinin olduğunu belirtelim.Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi ile 30 dakikada yüzde 50 dolum oranına ulaşmaktadır.İşlemci gücü olarak ise 2.0 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile oldukça hızlı ve akıcı bir telefon olduğunu belirtmek isteriz.32 GB dahili depolama hafızasına ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.

BlackBerry KEYone kamera özelliklerine baktığımızda 12 megapiksellik arka kamerası ve 8 megapiksellik ön kamerası bulunmaktadır.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 9 desteklemektedir.Yani ortalama saniyede 450 Mbps indirme oranını görebilirsiniz.Akıllı telefonlarda genellikle radyo özelliği bulunmamaktadır.Fakat BlackBerry KEYone modelinde radyo ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.Parmak izi okuyucusu bulunan BlackBerry KEYone modeli tek hat ile çalışmaktadır.

BlackBerry KEYone Fiyatı ne kadar?

BlackBerry KEYone modeli ABD’de 550 dolar civarında satılacağı belirtiliyor.

Sonuç olarak bakıldığında alışılagelmiş bir tasarımın dışına çıktığı için büyük ilgi görebilir.Ayrıca üst segment özellikleri ile hem performans, hem tasarım arayanlara hitap eden bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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