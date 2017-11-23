Black Friday başladı ve E-Ticaret siteleri tıkandı

Black Friday günleri kapsamında birçok teknoloji ürünlerinde indirimler başladı.

E-Ticaret siteleri arasında büyük indirimler başladı.Büyük E-Ticaret sitelerine hangi indirimler var diye bakmak isteyenler çoğu kez sitelere ulaşamadı.Neden derseniz aynı anda çok kişi giriş yapmak istediği için E-Ticaret siteleri hizmet vermekte zorlandı.Bu sitelerin akıllı telefon uygulamalarında da aynı sorunlar yaşanıyor. E-Ticaret siteleri arasında bulunan hepsiburada.com sitesine bir süre ulaşamadı.Fakat çok geçmeden site sorunsuz olarak hizmet vermeye başladı.Ara sıra tekrar yavaşlıyor ama büyük ihtimal sistem yöneticileri sabaha kadar çalışacak gibi gözüküyor.

Teknosa.com’a girmek istediğimizde ise aşırı yoğunluktan dolayı teknosa.com’a uzun süre ulaşılmadı. Mediamarkt’ta aynı sorunu yaşadı.Alışveriş çılgınlığı büyük E-Ticaret sitelerini kilitledi diyebiliriz.Bu yoğunluk nereye kadar devam eder bilmiyoruz ama her geçen dakika yoğunluk artmaya devam ediyor.Uzun zamandır ihtiyaçlarını almak isteyenler bu cuma gününü bekliyordu.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)