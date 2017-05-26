Bir zamanların efsanesi SR-71 uçağının özellikleri hala şaşırtıyor

Bugünkü yazımızda sizlere bir uçağın özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.Lockhedd SR-71 uçağı uzun mesafe uçuş,ses hızını 3.5 kez aşabilen yani 3.5 Mach hıza ulaşabilen gelişmiş bir jet uçağıdır.

SR-71 uçağının tarihçesine baktığımızda ise 1966 yılında üretildiğini görüyoruz.Bu uçağın asıl adı RS-71’di.Ancak o zamanın Amerika Birleşik Devleri Başkanı Johnson’un uçağının adını yanlış söyleyince SR-71 olarak kaldı.Bu uçağı tasarımı bir önceki versiyonu olan YF-12A’dan geliştirilmiştir.

SR-71 uçağının asıl görevi keşif olduğu için tasarımı farklı yapılmıştır.Radarlar tarafından görülüyor fakat yüksek irtifada birçok savaş uçağından çok daha fazla hızlı gitmektedir.Bu uçak 85.000 feet irtifaya çıkabilmektedir.Günümüz teknolojisinde hala birçok savaş uçağı bu irtifaya çıkamamaktadır.SR-71’in ilk denemelerinde hızı saatte 5682 km hıza ulaşıp, uçağın dış sıcaklığı 815 santigrat dereceye ulaşmasına rağmen uçağın performansında herhangi bir düşüş yaşanmadığı görülmüştür.

SR-71 uçağı kategorisinde dünyanın en hızlı ve en yüksek irtifada uçabilen insanlı uçağıdır.1976 yılında 85.000 feet yükseklikte saatte 3529 Km hıza ulaşarak irtifa ve hız rekoru kırmıştır.Birkaç savaş uçağı bu irtifayı zorlamış fakat uçuşunu devam ettirememiştir.SR-71 pilotları uçuş öncesinde giydiği kıyafetler astronotların giydiği özel kıyafetlerdendir.

SR-71’in ana görevi keşif ve foto çekimi olduğunu yazımızın başında belirtmiştik.Gelişen teknoloji ile geliştirilmiş yüksek uydu keşif sistemleri nedeniyle uçuştan kaldırılmıştır.Günümüzde ise NASA tarafından deney amaçlı olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Diğer özellikleri ise şöyle;

Kalkış ağırlığı: 77 Ton

Boş ağırlığı: 36 Ton

Maksimum hız: 3380 (3.5 mach)

Menzil: 6000 Km

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