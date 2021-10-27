Bir çay molası veresiye kadar Mi 11T Pro tam şarj oluyor

Xiaomi Mi 11T Pro modeli etkili üst segment teknik özellikleri ile ses getiriyor. Akıllı telefonlarda şarj süresi oldukça az gitmektedir. Günümüzdeki oyunlar yüksek grafikli olduğu için şarj çok daha hızlı tükenmektedir. Batarya kapasitesini ne kadar artırsanızda çok fazla birşey değişmiyor. Teknoloji devleri bu şarj olayını artırmak yerine hızlı şarjı kuvvetlendiriyor. Akıllı telefonlarda bildiğiniz üzere hızlı şarj teknolojisi oldukça ilerlemeye başladı.

Xiaomi Mi 11T Pro’nun hızlı şarj süresini duyunca şok olabilirsiniz.

Xiaomi Mi 11T Pro akıllı telefonda 120 W hızında ultra hızlı şarj özelliği bulunuyor. Sadece 17 dakika içerisinde % 100 şarj oranına ulaşabiliyorsunuz. Batarya kapasitesi 5000 mAh olduğunu hatırlatalım.

Ayrıca bu cihazda AMOLED ekran teknolojisi ve Qualcomm Snapdragon 888 chipset ile daha stabil şarj süresi hedefliyor.