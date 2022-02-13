Bilgisayarım bu oyunu kaldırır mı? Buyrun öğrenin

Oyunlar oyuncular için oynanmak için sunulmadan önce genelde sistem gereksinimleri paylaşılır. Fakat bu gereksinimler genelde hem kısıtlı bilgi içerir hem de kullanıcılar bu verileri iyi bir şekilde yorumlayamazlar. Keza bazen verilen veriler o kadar yetersizdir ki, örneğin RAM’in sadece kaç gigabayt olduğundan bahsederler ya da ekran kartının sadece VRAM’inden bahsederler. Yalnızca bu bilgileri vermenin, bırakın size fayda sağlamasını, zarardan başka bir şey değildir.

Son zamanlarda bizim yazılarımızın altında da siz okurlarımızın bu konu hakkında sorular sorduğunu fark ettik. İşte bu yazımızda hem kolay hem de verimli bir şekilde, bilgisayarınızın herhangi bir oyunu kaldırıp kaldıramayacağına nasıl bakacağınızı göstereceğiz.

İlk olarak eğer düzgünce toplanmış bir bilgisayarınız varsa zaten işlemci ve ekran kartı bilgimiz bize bu konuda yetecektir. İşlemci ve Ekran Kartı marka modelini öğrenmek için bunları yapın:

Adım 1: Klavyedeki “Başlat” tuşuna ya da bilgisayarınızdaki sol alttaki “Windows” simgesine tıklayın.

Adım 2: Klavyeden “dxdiag” yazın ve çıkan uygulamaya tıklayın ya da enter tuşuna basın. (Eğer size evet ya da hayır seçenekli bir soru sorarsa, hayır diyerek geçebilirsiniz.)

Adım 3: Açılan ekranda işlemci kısmında ne yazıyorsa onu bir kenara not alıyoruz. Bizimkisi AMD Ryzen 5 2600.

Adım 4: Üstteki sekmelerden Ekran sekmesine tıklıyoruz ve ad yerinde yazan ekran kartı ismini bir kenara not alıyoruz. Bizimkisi GTX 1650 SUPER

Adım 5: Youtube’da arama yerine, işlemci ismi, ekran kartı ismi ve oyun ismini yazıyoruz. Örneğin, Ryzen 5 2600 GTX 1650 SUPER FIFA 22

Adım 6: Çıkan videoların açıklamasına bakıyoruz ve hangisinin sistemi bize en yakınsa onu seçiyoruz. Küçük işlemci farklılıkları çok büyük fark göstermez. Genelde ekran kartı bu konuda en kilit bileşendir. Çoğunlukla en uygun sonuç en yukarıda çıkıyor, en yukarıdaki videoyu açabilirsiniz.

Adım 7: Videodaki genelde sol üstte çıkan bilgilerden, “D3D12” yazan veri bizim oyunda kaç fps alacağımızı gösterir. Eğer burada genel olarak 60 üstü bir fps yazıyor ise akıcı bir performans verebileceğini söyleyebiliriz.

Her zaman sizin kullandığınız sistemin birebir aynısını kullanan bir kullanıcı bulamayabilirsiniz. O durumlarda sadece ekran kartı modelinizi yazarsanız bulma şansınız daha fazla olacaktır. Eğer onu da bulamazsanız ekran kartınıza en yakın olan ekran kartı modelinin videolarına bakarak bir tahminde bulunabilirsiniz.

Bu videoda da olduğu gibi bazı videolarda, ultra ayarlarda, yüksek ayarlarda, orta ayarlarda ya da 1080p, 1440p, 4K gibi çözünürlük ayarlarında da ayrı ayrı çekiyorlar.

O yüzden eğer videoda varsa hangi ayarlarda oynayacaksanız o kısma bakarsanız sizin için daha iyi olacaktır.

Bu yöntem sayesinde birçok oyunu bilgisayarızın kaldırıp kaldıramayacağına bakabilirsiniz. Yorum yazmak, soru sormak ya da bu konuda hakkında yardım almak konusunda lütfen çekinmeyin.