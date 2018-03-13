Bilgisayarda Ekran Videosu Nasıl Kaydedilir?

Günlük yaşantınızda canınızın istediği bir konu hakkında bilgisayar ekran videosu kaydetmek isteyebilirsiniz. Ekran görüntüsünü kaydedebilmeniz için bilgisayar özelliklerinin iyi olması ve yeterli donanıma sahip olması gereklidir.

Örneğin bir oyun videosunu kayıt edecek olursanız, bilgisayarınız gerekli donanıma sahipse hiç bir sıkıntı yaşamazsınız ancak bilgisayarda normal zamanda kasma ve donmalar olmayabilir ama yeterli özelliklere sahip değilse aynı anda birden başka işlem yapılırken video kaydetme işlemi yaptığımızda bilgisayarımız bizi yarı yolda bırakabilir.

Ekran Videosu Çekerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ekran videolarını çekerken bilgisayarımız da donma ya da kasma gibi teknik sıkıntılar ile karşılaşmak istemiyorsak yapmamız gereken ya programın ekran video kayıt etme özelliğini uygun olanla değiştirmek ve daha düşük kaliteli bir ekran videosu çekmek ya da bir oyun oynuyorsak oyun grafiklerini azaltmak.

Eğer Windows 10’a ait ekran videosu çekme aracını kullanmak istemiyor ve farklı programlar ile çekmek istiyorsak alternatif pek çok program bulunmaktadır. Bu programların çeşitliliği istediğiniz özelliklere göre artabilir ya da azalabilir. 3 tane video kayıt etme programını birlikte inceleyelim;

Video Kaydetmek İçin Kullanılabilecek Programlar

Fraps

Bu program ücretli video kayıt etme programıdır. Video çekim esnasında otomatik durdurma ayarını yapabiliyor oluşumuz Fraps’ ın en iyi özelliklerindendir. Örneğin video başladıktan 5 dakika sonra videoyu otomatik olarak kapat ve sonrasında video çekmeye tekrar başladığımız da videoyu aç komutlarını kullanabiliyoruz. Video kaydetme esnasında donma veya kasma gibi problemler ile karşılaşmamak için isteğiniz doğrultusunda video kalitesini düşürebilirsiniz.

Bandicam

Yaygın olarak kullanılan ve en çok tercih edilen bir video kayıt etme programıdır. Programın kötü özelliği ise, video çekimini bitirdikten sonra ve kontrol etmek için videonuza göz atmak için videonuzu tekrar açtığınızda alt tarafta Bandicam’ in yapmış olduğu reklamın isteğiniz dışında çıkması olacaktır. Bunun engellemek için gerekli crackler yapılmış olsa da daima programın orjinal halini kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.

Cam Studio

Hem video düzenleme programı hem de video kaydetme programıdır. Çektiğiniz videoyu istediğiniz gibi düzenlemede ve kaydetmede tercih edebileceğiniz bir programdır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)