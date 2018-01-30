Bilgisayar’da Chrome ile İnstagram’da Fotoğraf Paylaşma

Akıllı telefonlarımızın vazgeçilmezi olan fotoğraf paylaşma uygulaması İnstagram, kullanıcılara sunulduğu günden bugüne dek popülerliğini korumakta.

Ancak akıllı telefonlarımızın yanı sıra bilgisayar ve tabletlerimizden de İnstagram’ı kullanıyoruz.

Eğer İnstagram’a Google Chrome üzerinden erişim sağlıyorsanız fotoğraf paylaşmanız çok kolay olmayacaktır. Çünkü birtakım programlara ya da minik hilelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Fakat bu da kesin çözüm olmayacaktır, çünkü çeşitli sınırlamalarla karşılaşmanız mümkün.

Her ne kadar beğenme, yorum yapma ve takip etme gibi temel işlemlere izin verilse de fotoğraf paylaşmak için İOS ya da Android’e ihtiyaç duyuyoruz. Ancak Google Chrome’a birkaç ayar yaptıktan sonra İnstagram’da dilediğinizce fotoğraf paylaşabilirsiniz.

İhtiyacınız olan tek şey Google Chrome’u masaüstünden mobil moda geçirmek.

İlk Adım

İnstagram’a tarayıcınızdan giriş yapın ardından geliştirici araçlara girin. Geliştirici araçlara girmek için Ctrl+Shift+I klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz.

İkinci Adım

Önünüzde geliştirici araçlar açık olacaktır. Şimdi tekrar bir kısa yola başvurmanız gerekecek. Ctrl+Shift+M kısa yolunu kullanıyoruz ve mobil moda geçmiş oluyoruz.

Üçüncü Adım

Ekrandaki fotoğraf paylaşma simgesine tıklayarak dilediğiniz kadar fotoğraf paylaşabilirsiniz. Ancak filtre ve düzenleme araçlarından yararlanamıyoruz.

Eğer bu şekilde bir yol izlemek istemiyorsanız söylediğimiz gibi çeşitli programlar indirerek İnstagram’a Chrome üzerinden fotoğraf yükleyebilirsiniz. Kullanabileceğiniz programlar:

ARC Walder

İndirip, kurulumunu yaptıktan sonra Chrome’u kullanarak dilediğiniz mobil uygulamayı açabilirsiniz. Ancak program size açmak istediğiniz uygulamanın APK’sını soracaktır. Arama motorlarından rahatlıkla APK bulabilirsiniz.

Gramblr

Aynı şekilde indirip kurulum yaptıktan sonra İnstagram’ınıza program üzerinden erişmeniz gerekiyor. Ardından paylaşacağınız fotoğrafı belirtilen yere sürükledikten sonra fotoğrafı uygulamaya yüklemiş oluyorsunuz. Daha sonra talimatları izleyerek istediğiniz filtreyi seçebilir ya da düzenleme araçlarından yararlanabilirsiniz. Son olarak fotoğrafınızı İnstagram’da paylaşabilirsiniz.

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