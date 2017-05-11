beIN Connect özelliğini hangi alıcılar destekliyor? Ücretli mi

beIN Connect özelliği ile yayın akışına bağlı kalmadan istediğiniz yayınları izleyebilme olanığınız bulunmaktadır.

Eğer çok yoğun çalışıyorsanız ve takip ettiğiniz diziler yada filmler bulunuyorsa ve izleyemiyorsanız beIN Connect hizmeti tam size göredir.

Bu hizmeti malesef herkes kullanamamaktadır.Belli şartları taşımanız gerekmektedir.

beIN Connect ücretli mi?

Bu özelliği herkes ücretsiz olarak kullanabilmektedir.beIN Sports canlı maç yayınları haric istediğiniz yayını istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

beIN Connect’i hangi alıcılar destekliyor?

Portal desteği olan kutular: DT-5103, DT-5104, DT-7103, DT-9102, DT-9103, DT-9104, DT-HY6100, DT-HY6101, DT-61440UHD HM-9502, HM-9503, HM-9504, HM-9505’tir.

beIN Connect özelliğini kullanmak için internetiniz olması gerekmektedir.Eğer kotalı bir internetiniz varsa kesinlikle kullanmayınız.Online olarak izleneceği için kotanız çok çabuk dolacaktır.

beIN CONNECT özellikli uydu alıcısına bağlayacağınız harici sabit disk ile canlı yayını durdurup, geri alabilir, evde yokken programları kaydedip, dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ayrıca USB hafıza kartınızı takarak müzik ve fotoğraf arşivinize ulaşabilirsiniz.

Kayıt özelliği ile yapabilecekleriniz

Canlı yayını durdurabilir, ileri / geri sarabilir ve tüm bunları HD görüntü kalitesinde yapabilirsiniz.

Dilediğiniz kanaldaki canlı yayını kaydederken, harici sabit diskinizde daha önceden kaydettiğiniz içerikleri izleyebilirsiniz.

Uzaktan (WEB, SMS, Iphone ve Ipad ) kayıt emri vererek siz evde yokken dilediğiniz programı kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz programları izlerken ileri / geri sarabilir, kumandanızdan rakam girerek dilediğiniz dakikaya gidebilirsiniz.

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