Bataryalı akıllı telefon kılıf fiyatları ne kadar?

Bataryalı akıllı telefon kılıfları son zamanların en popüler aksesuarı oldu diyebiliriz.

Samsung’un iki amiral gemisi modeli Galaxy S6 edge plus ve Galaxy note 5 telefonu çok beğenildi.Fakat çıkartılabilir bataryası olmadığı için bu konuda çok fazla eleştiriler aldı.Samsung hızlı şarj özelliği oluduğunu belirttiği için çıkartılabilir bataryaya ihtiyaç olmadığını belirtti.Zerolemon şirketi bu tür bir dezavantajı kullanarak güzel bir aksesuar yaptı.Telefonu çok aktif olarak kullanıyorsanız ve hızlı şarj olsada şarj ile vakit geçirmek istemiyorsanız bu bu bataryalı kılıflar tam size göre diyebiliriz.

ZeroLeman 3500mAh kapasiteli koruyucu kılıfları Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 edge+ kullanıcıları için birebir.Zerolemon batarya kapasiteli kılıflar amazon.com’da 40 dolardan satılmaktadır.Henüz ülkemizde satışa sunulmayan bu aksesuar yurt dışında büyük ilgi görmektedir.Bataryalı kılıf olduğu için telefon kalınlaşıyor ve estetik olarak çok güzel durmuyor.Bu konularda takıntısı olmayanlara tavsiye ediyoruz.

Türkiye’ye henüz bu kılıflar gelmedi.Almak isteyenler yurt dışından sipariş vermek zorundadır.Ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmayan bu aksesuarları deneyenler varsa yorumlarını bekliyoruz.

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