Avrasya Tüneli İhlalli(kaçak) geçiş sorgulama

Avrasya tüneli ihlalli geçiş yaptığınızda yada Avrasya tüneli aracınızı tanımadığınızda ihlalli geçiş yapıp yapmadığınızı sorgulamak için sizlere güzel bir konu hazırlamak istedik.

İstanbul’un iki yakasınını birbirine deniz altından tüp geçit ile bağlayan Avrasya tüneli artık açılıyor.Avrasya tünelinden ilk araç ile Cumhurbaşkanımız ekim ayında test geçişi gerçekleştirmişti.21 Aralık 2016 tarihi ile Avrasya tüneli halkın hizmetine açılacak.Avrasya Tüneline isim vermek için anket sayfası açılmıştı.Fakat amacının dışına çıktığı için anket toplama işlemi iptal edilmişti.Tünelin ismi Avrasya Tüneli olarak kaldı.Bu tünel ile İstanbul’daki trafik çilesinin büyük bir çoğunluğunu alacak.Aralarında 1 saati bulanan mesafeyi ise ortalama olarak 7-15 dakika arasında indiriyor. Avrasya tüneli resmi internet siteside yavaş yavaş tamamlandı.Avrasya Tüneli resmi internet sitesine baktığımızda ise başarılı bir arayüzü görmekteyiz.

Site içerisinde de menüler arasında Avrasya Tüneli İhlalli Geçiş Ödemesi menüsününde yer aldığını görüyoruz.Avrasya tünelinden kaçak geçiş sorgusu yapmak isteyenler bu menüden yapabilirler.

Avrasya tüneli ihlalli geçiş sorgulama

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