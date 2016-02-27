Avea (Türk Telekom) ödemeli arama nasıl yapılır?

Türk Telekom ödemeli arama nasıl yapılır?

Avea ödemeli arama nasıl yapılır konusunda bilgimi arıyorsunuz.Avea ödemeli arama yapma ihtiyacınız olabilir.Bu bilgiyi aklınızda tutabilirsiniz.Günümüzde artık çok fazla ödemeli arama yapılmıyor.Konuşma paketleri uygun fiyatta olduğu için eski popülerliği kalmadı diyebiliriz.

Fakat acil durumlarda ödemli arama gerekebilir.Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.Hem mesaj atarak hem de tuşlama ile nasıl ön ödemeli arama yapacağınızı öğrenebileceksiniz.

Eğer herhangi bir sorununuz olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

– Ödemeli aramak istediğiniz telefon numarasını 9696’ya SMS ile gönderebilirsiniz.

Örnek: 05551234567

– 135 tuşlayıp, ödemeli aramak istediğiniz telefon numarasını başına sıfır koymadan tuşlayıp, sonuna # ekleyerek arama tuşuna basabilirsiniz.

Örnek: *135*5551234567#

– Aramak istediğiniz numaranın başına 9696 ekleyerek arama yaparak da ÖdemeliArama servisinden yararlanabilirsiniz.

Örnek: 969605551234567

Not:Herhangi bir sorun iler karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilir yada info@teknoscrool.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz.

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