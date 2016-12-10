Avea İntouch 4 ekran görüntüsü nasıl alınır

Avea İntouch 4 akıllı telefon sahibiseniz ve ekran görüntüsü nasıl alırım diye arama yapıyrosanız bu yazımız size göredir.

Akıllı telefonların en kolaylık sağlayan özelliği kesinlikle ekran görüntüsü alma özelliğidir.Mesela internette gezerken birşey gördünüz ve bunu daha sonrası için not almanız gerekiyor.Kağıt kalem aramak yerine ScreenShot yani ekran görüntüsü alarak daha sonra bu görüntüye ulaşabiliyorsunuz.Bir ziyaretçimiz bize Avea İnTouch 4 modelinde ekran görüntüsü nasıl alabileceği konusunda destek istemiştir.

Hemen hemen her akıllı telefonda olduğu gibi Avea İnTouch 4 modelinde de Güç tuşu ile Ses Kısma tuşlarına aynı anda 1-2 saniye basılı tutun ve deklanşör sesi duyacaksınız.Daha sonra almış olduğunu bu görüntüye galeri’den ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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