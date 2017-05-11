Asus ZenFone Zoom S teknik özellikleri, yorumları ve fiyatı

Asus’un yeni favori modeli ZenFone Zoom S satış fiyatı belli oldu.ZenFone Zoom S teknik özellikleri ve bataryası ile dikkatlerini üzerine çekti diyebiliriz.İsterseniz bu amiral gemisi modelin özelliklerine kısaca bakalım;

İlk olarak 5.5 inçlik gayet büyük bir ekran bulunmaktadır.401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir AMOLED ekran yer almaktadır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 5000 mAh’lık hızlı şarj destekli bir batarya desteklemektedir.5 dakikalık bir şarj durumunda 2 saatlik bir konuşma hedeflemektedir.ZenFone Zoom S kamera özelliklerinde ise arka tarafta 12 megapiksellik 2 adet kamera ve 13 megapiksellik özçekim kamerası bulunmaktadır.İnternet teknolojisi olarak ise CAT 7 bulunmaktadır.Yani saniyede ortalama olarak 300 Mbps indirme hızına ulaşabilmektedir.ZenFone Zoom S modelinde radyo var mı diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.Birçok akıllı telefonda radyo özelliği bulunmazken bu telefonda olması ayrı bir renk katmaktadır.Android 6.0.1 marshmallow sürümü ile yüklü gelen bu modelde parmak izi okuyucusuda bulunmaktadır.

İşlemci gücüne baktığımızda ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti bulunmaktadır. 4 GB RAM ile bu telefonunun yavaşlaması söz konusu değildir.64 GB’lık dahili depolama hafızasın ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 2 TB’a kadar artırabilirsiniz.

Asus ZenFone Zoom S fiyatı ise 2499 TL ile 2599 TL arasında değişmektedir.

ZenFone Zoom S modelini kimler almalı?

Büyük ekran sevenler,kamera çözünürlüğünün iyi olmasını isteyenler ve şarj süresinin uzun olmasını isteyenler bu modeli tercih edebilir.

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