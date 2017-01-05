Asus Zenfone AR yorumları ve Türkiye satış fiyatı

Asus’un yeni amiral gemisi modeli Asus ZenFone AR modeli tanıtıldı.Üst segment özelliklere sahip olan bu modelin özelliklerini teknoscrool.com olarak incelemek istiyoruz.

İlk olarak karşımızda dev gibi bir ekran görmekteyiz.5.7 inçlik 515 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir Super AMOLED ekranı bulunmaktadır.1440×2560 (QHD) çözünürlüğündeki bu ekranı Corning Gorilla Glass 4 ile korunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 72.65’lık oldukça başarılı bir oran görmekteyiz.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3300 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir.Değişebilir bir batarya bulunmamaktadır.Ayrıca hızlı şarj özelliği ile 39 dakikada yüzde 60’lık bir orana ulaşabilirsiniz.

Asus ZenFone AR‘ın üst segment bir telefon olduğunu yazımızın başında belirtmiştik.İşlemci gücüne baktığımızda da 2.35 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro yonga seti bulunmaktadır.Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 530 tercih edilmiştir.8 GB RAM ile bu telefonu bırakın kasmayı en ufak bir yavaşlatma bile yapmak söz konusu olmamaz.256 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 2 TB’a kadar yükseltebilirsiniz.Asus ZenFone AR kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 23 megapiksellik bir arka kamerası olduğunu belirtelim.Ayrıca arka tarafta tam 3 tane kamera bulunmaktadır.

Profesyonel bir çekim yapmak için Hareket takibi ve Derinlik algılama özelliği olan ekstra kamera bulunmaktadır.Ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahiptir.Video kayıt olarak ise 2160P Ultra HD 4K video kaydı yapabilmektedir.Bu efsane modelde CAT 12 sınıfı 4.5G teknolojisi bulunmaktadır.yani günümüzdeki en iyi internet hızına ulaşabilecek bir teknolojiye sahip olduğunu belirtelim.Ortalam olarak 600 Mbps indirme hızına ulaşabilecektir.Android’in son sürümü olan 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelen Asus ZenFone AR modelinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmamaktadır.

Akıllı telefon tutkunları Asus ZenFone AR modelinin özelliklerinden sonra bu telefonun Türkiye’ye gelmesini sabırsızlıkla beklemektedir.Asus ZenFone AR Türkiye satış fiyatı konusunda da malesef resmi bir bilgi bulunmadığı için sizlere herhangi bir yorum da yapamıyoruz.

Fakat performans arayanlar,fotoğraf çekimine önem veren, kısacası herşeyi ile dörtdörtlük bir akıllı telefon arıyorsanız Zenfone 3 AR modeli size göre diyebiliriz.

EKRAN ÖZELLİKLERİ Ekran Boyutu 5.7 inç Ekran Çözünürlüğü 1440×2560 (QHD) Piksel Yoğunluğu 515 PPI Ekran Teknolojisi Super AMOLED Ekran/Gövde Oranı Yüzde 72.65 BATARYA ÖZELLİKLERİ Batarya kapasitesi 3300 mAh Hızlı Şarj desteği Evet KAMERA ÖZELLİKLERİ Arka Kamera 23 MP İkinci Kamera Evet Üçüncü Kamera Evet Ön Kamera 8 MP TEMEL ÖZELLİKLER Yonga Seti Snapdragon 821 CPU Frekansı 2.35 GHZ CPU Çekirdek 4 Çekirdek Grafik İşlemcisi Adreno 530 Bellek RAM 8 GB Dahili Depolama 256 GB Hafıza Kartı Desteği Var 4.5G Teknolijisi CAT 12 NFC Var Parmak İzi Var Çift Hat Desteği Evet

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