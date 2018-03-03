Asus ZenFone 5 büyük ekranı ile ön planda

Asus’un yeni modeli ZenFone 5 tanıtıldı. Bu modelin ilk dikkat çeken özelliği ise büyük ekranlı bir telefon olmasıdır.

Artık günümüzde büyük ekranlı telefonlar daha çok tercih edilmektedir. Bu yüzden bu model ülkemize geldiğinde büyük bir ilgi göreceğine hiç şüphe yok. Gelelim Asus ZenFone 5 teknik özelliklerine;

Yazımızın başında dediğimiz gibi 6.2 inçlik dev bir ekran bulunuyor. Bu ekran 402 PPI’lik oldukça iyi bir yoğunluğa sahiptir. Son çıkan modeller artık çerçevesiz ekranı bulunuyor. ZenFone 5’de yüzde 83.68’lik oldukça yüksek bir ekran/Gövde oranına sahip.

Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3300 mAh’lık batarya destekliyor. Aslında bu bataryanın daha yüksek kapasiteli olmasını tercih ederdik. Kamera özelliklerine baktığımızda ise 12 MP ve 8 MP olmak üzere iki adet arka kamera bulunuyor. Ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğe sahiptir. Performans olarak ise 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 chipset bulunuyor. Dahili depolama hafızası 64 GB’dır. Ama bana yetmez derseniz 2 TB’a kadar microSD hafıza kartı ile artırabilirsiniz. 4.5G olarak ise CAT 12 bulunuyor. Saniyede 600 Mbps indirme hızını görebilirsiniz. İşletim sistemi olarak Android’in son sürümü olan 8.0 Oreo ile yüklü gelmektedir. NFC ve Parmak izi okuyucusu olan ZenFone 5’in fiyatı resmi olarak açıklanmadı.

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