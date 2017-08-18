Asus Zenfone 4 Selfie Pro İncelemesi

Resmi duyurusu henüz yapılmasa da ortaya çıkan Asus Zenfone 4 Selfie Pro, firmanın iddialı telefonlarından birisi olacağa benziyor.

Asus Zenfone 4 Selfie Pro Ekran ve Tasarım

Yeni Asus telefonu 5.5 inç genişliğinde başarılı bir AMOLED ekranla geliyor. 1920x1080p Full HD çözünürlük yer alırken, aynı zamanda 400ppi piksel derinliğine de sahip. 16 milyon renk sayısı yer alırken, telefonun paneli oldukça canlı bir görünüme sahip.

Cihaz 154×74.9x7mm oranlarındayken, aynı zamanda 145 gram ağırlığında ve altın, siyah, kırmızı renk seçeneklerine sahip. Metal malzeme tercih edilirken, Selfie Pro premium bir görünümde.

Asus Zenfone 4 Selfie Pro Teknik Özellikleri

Kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkacak olan Asus Zenfone 4 Selfie Pro’da Qualcomm Snapdragon 625 işlemci çipseti, Adreno 506 GPU ve 4GB RAM yer alıyor. Telefonda 64GB dahili depolama alanı bulunurken, microSD kart desteğiyle bunu 256GB’a kadar yükseltmek mümkün.

Ayrıca 3000mAh gücünde de ortalama kullanım için yeterli bir kamera bulunuyor.

Asus Zenfone 4 Selfie Pro Kamera ve Diğer Özellikler

Asus Zenfone 4 Selfie Pro, daha çok kamera ağırlıklı bir telefon olurken 16MP ve 5MP çözünürlüğünde 2 adet arka kameraya sahip. LED flaşlı telefon otomatik odaklanma yapabilirken, aynı zamanda yüz tanımlayabiliyor, panorama ve HDR modlarında çekim gerçekleştirebiliyor.

Bunun yanında 1080p Full HD çözünürlükte 30fps videolar çekmek de mümkünken, ikinci arka kamerayla ekstra geniş açılı fotoğraflar alabiliyorsunuz. Adından da anlaşılacağı gibi Asus Zenfone 4 Selfie Pro, selfie fotoğraflara odaklanmış bir telefon. Bu yüzden ön kısımda 24MP ve 5MP iki tane LED flaşlı kameralar mevcut. Asus’un bu modeliyle harika özçekimler yapmak mümkün.

Çift SIM kartlı bir telefon olan Asus Zenfone 4 Selfie Pro’da hem mikro, hem de nano SIM kullanmak mümkünken, aynı zamanda 4.5G desteği ve parmak izi okuyucu da var. Özellikle kamerasıyla merak uyandıran bir telefon olan Asus Zenfone 4 Selfie Pro, önümüzdeki ay yani Eylül’de satışa çıkacak ve fiyatının da yaklaşık 400 Euro olması bekleniyor.

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