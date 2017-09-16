Asus ZenFone 4 Max Plus yorumları

Henüz yeni duyurulan bir model olan Asus ZenFone 4 Max Plus, başarılı ekranıyla, geniş bataryası ve fiyat-performans yönüyle dikkat çeken bir telefon.

Asus ZenFone 4 Max Plus Ekran ve Tasarım

5.5 inçlik 401ppi piksel derinlikli ve IPS LCD panelli geniş bir ekrana sahip olan Asus ZenFone 4 Max Plus, 1920x1080p yani Full HD çözünürlüğünde. Eğimli 2.5D bir ekran kullanılırken, aynı zamanda Corning Gorilla Glass koruma teknolojisi de mevcut.

154×76.9×8.9mm ölçülerindeki telefon 181 gram ağırlığındayken, aynı zamanda altın, siyah ve pembe renk seçeneklerine sahip. Aynı zamanda metal malzeme kullanılan kasası epey sağlam.

Asus ZenFone 4 Max Plus Teknik Özellikleri

Kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkan yeni Asus telefonu, oldukça büyük 5000mAh bataryaya ve hızlı şarj özelliğine sahip. Batarya ekran boyutuna göre oldukça büyükken, 40 saat konuşma süresi, 26 saat internet kullanımı ve 22 saat de video oynatma sağlıyor.

Qualcomm Snapdragon 430 işlemci çipsetiyle Adreno 505 GPU yer alan telefonda 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı mevcut. Ayrıca microSD kart desteğiyle hafızayı 256GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz.

Asus ZenFone 4 Max Plus Kamera ve Diğer Özellikler

Dijital görüntü sabitleyicisinin de olduğu Asus ZenFone 4 Max Plus, 13MP ve 5MP olmak üzere iki farklı ana kameraya sahip. İkincil kamera ekstra geniş açı sağlamak için kullanılırken, telefonda HDR ve panorama modunda fotoğraflar çekmek, otomatik odaklanmak da mümkün.

1080p Full HD videoları 30fps kare oranında çekebileceğiniz Asus ZenFone 4 Max Plus, arkada da 8MP bir ön kameraya sahip ve selfie fotoğraflarda iddialı. 4.5G bağlantı özelliğinin bulunduğu cihaz 3.5mm kulaklık girişine hâlâ sahipken, aynı zamanda parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Buna rağmen suya ve toza dayanıklı değil.

Asus ZenFone 4 Max Plus Fiyatı

Teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni Asus akıllı telefonu, pek çok yönden hayranlarını tatmin edeceğe benziyor. Üstelik telefonun satış fiyatı da 250 euro olarak belirlendi. Yeni Zenfone 4 Max’i Eylül ayında bekleyebilirsiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)