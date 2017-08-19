Asus ZenFone 4 Max İncelemesi

Asus ZenFone 4 Max teknik özellikleri ve yorumlar hakkında bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Firmanın orta seviye modellerinden birisi olan Asus ZenFone 4 Max görünürken, fiyat-performans yönüyle de dikkat çekiyor. Normalde 17 Ağustos’ta tanıtılacak olan cihaz geçtiğimiz gün yanlışlıkla sızdırıldı.

Asus ZenFone 4 Max Ekran ve Tasarım

Telefonda 5.2 inç geniş ekran yer alırken, 1280x720p HD çözünürlüğünde. IPS LCD ekranlı cihaz Corning Gorilla Glass cam teknolojisine sahipken, bu yizden çizilmelere karşı da dayanıklı.

150.5×73.3×8.73mm boyutlarındaki, 156 gram ağırlığındaki Asus ZenFone 4 Max, altın, siyah ve pembe renk seçenekleriyle gelirken gövde olarak da metal kasa kullanılmış.

Asus ZenFone 4 Max Teknik Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 425 işlemci çipsetiyle ve Adreno 308 grafik birimiyle çıkacak olan Asus ZenFone 4 Max’te 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı mevcut. Buna rağmen microSD kart desteğiyle hafızayı 128GB’a kadar yükseltmek mümkün.

Kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkan telefonda 4100mAh gücünde devasa bir batarya var ve aynı zamanda hızlı şarj özelliğiyle kısa sürede bataryayı doldurmak da mümkün. Ekran boyutuna göre batarya büyüklüğü oldukça tatmin ediciyken, yeni Asus telefonu kamera konusunda da başarılı.

Telefonda 13MP ve 5MP olmak üzere iki tane arka kamera yer alırken, dijital görüntü sabitleyici ve hızlı odaklama seçeneklerine de sahip. Aynı zamanda HDR ve panorama modlarında çekim yapabiliyor, LED flaştan yararlanabiliyorsunuz.

Asus ZenFone 4 Max, 1080p Full HD video çekimlerini de 30fps kare oranında yaparken, önde ise selfie fotoğraflar için LED flaşlı 8MP bir lens mevcut. Genel anlamda telefonun kamerası gayet başarılı. 4.5G ve LTE desteği de bulunan akıllı telefon, 3.5mm kulaklık jack girişine sahipken, maalesef toza ve suya ise dayanıklı değil. Buna rağmen uygulamalar yardımıyla görüntülü konuşma yapabilir, parmak izi okuyucusundan faydalanabilirsiniz.

Asus ZenFone 4 Max Fiyatı

Dediğimiz gibi şu anda telefon erken sızdırıldı fakat ilerleyen günlerde satışa çıkacak ve yurtdışı satış fiyatı da 270 dolar olarak belirlendi. Türkiye’de ise yaklaşık 1000 TL civarı olması bekleniyor.

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