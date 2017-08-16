Asus Zenfone 4 İncelemesi

Asus ZenFone 4 yorumları ve teknik özellikleri hakkında bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Aslında geçtiğimiz yıllarda Asus Zenfone 4 çıkmıştı fakat bu yıl yeni model geliyor. Eylül ayında çıkması beklenen telefon, başarılı özelliklere sahip.

Asus Zenfone 4 Ekran ve Tasarım

5.5 inç full HD 1920x1080p çözünürlüklü ekranı olan yeni Asus Zenfone 4, aynı zamanda AMOLED panele ve 401 piksel derinliğine sahip. Cam çizilmeye karşı dirençliyken, Corning Gorilla Glass 3 kullanılmış.

Oldukça renkli – canlı bir ekranı olan Asus Zenfone 4, 155x75x7.7mm boyutlarında ve 165gr ağırlığında. Telefonda beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunurken, gövde malzemesi ise cam-metal karışımı.

Asus Zenfone 4 Teknik Özellikleri

Kutudan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkacak olan Asus Zenfone 4, oldukça başarılı Qualcomm Snapdragon 630 8 çekirdekli işlemci çipsetine ve Adreno 506 grafik birimine sahip. Çift kanallı 4GB LPDDR4 RAM yer alırken, 64GB da dahili depolama var. Buna rağmen microSD kart desteğiyle hafızayı 1TB gibi devasa boyutlara çıkarmak dahi mümkün.

Asus Zenfone 4’te 3300mAh batarya yer alırken, ortalama kullanımda başarılı iş çıkardığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda hızlı şarj özelliğiyle kısa sürede doldurmak da mümkün.

Asus Zenfone 4 Kamera ve Diğer Özellikler

Cihazda 12MP ve 8MP çözünürlüklü iki arka kamera yer alırken, bu yönüyle oldukça başarılı olduğunu söylemeliyiz. Optik görüntü sabitleyici bir yana, elle odaklama, HDR ve panorama modu, otomatik odaklama, lazer hızlı odaklama, sesli komut, yüz tanıma ve zamanlayıcı gibi kamera özellikleri yer alıyor.

Çift tonlu dual LED flaşla gelen Asus Zenfone 4, Ultra HD 4K video çekimine 30fps kare oranında izin veriyor. Ayrıca video çekerken de optik görüntü sabitlemek veya yavaş çekim yapmak mümkün.

Ön kamerada ise 8MP bir lens bulunurken, bunla da 1080p – 30fps videolar çekmek mümkün. Ayrıca selfie kamerası geniş açılı ve HDR-Panorama özelliklerine de sahip.

Asus Zenfone 4, çift SIM kart takılabilen bir telefonken, 4.5G ve parmak izi okuyucu desteğine de sahip. Bu ay ortaya çıkan ve Eylül ayında satışa çıkacak olan cihazın fiyatı hakkında ise şimdilik bir şey diyemiyoruz.

Değerlendirme Fiyat

Donanım

Kamera

Batarya Özet Genel olarak baktığımızda başarılı bir model olduğunu söyleyebiliriz.Tabi en önemli olan fiyat konusudur. 3.5

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

votes, average:out of 5)