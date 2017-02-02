Asus akıllı telefon dünyasında uygun fiyat ve yüksek performanslı modelleri ile tanınmaktadır.

Yurtdışında tanıtılan ve henüz ülkemize gelmeyen ZenFone 3s Max teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.Bu telefonun en dikkat çeken tarafı ise batarya kapasitesidir.Akıllı telefonların en büyük problemlerinden bir tanesi ise şarjlarının az gitmesidir.Teknoloji devleri bu sorunları genellikle yüksek batarya kapasiteleri ile kapatmak istemektedir.

Asus Zenfone 3s Max teknik özellikleri

İlk olarak 5.2 inçlik en ideal ekran boyutuna sahip olduğunu belirtelim.282 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 5000 mAh‘lık bir batarya kapasitesi bulunmaktadır.ZenFone 3s Max kamerasına baktığımızda da 13 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci gücü olarak ise 1.5 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli bir MediaTek MT6750 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile gayet akıcı bir telefon olduğunu söyleyelim.32 GB’lık dahili depolama hafızasının yanısıra ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 6 sınıfını desteklemektedir.Ayrıca Volte özelliğinide desteklediğini not olarak düşelim.Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği ile ZenFone 3s Max modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir netlik bulunmamaktadır.

Ekran Boyutu : 5.2 inç

Ekran Çözünürlüğü : 720×1280 (HD)

Piksel Yoğunluğu : 282 PPI

Ekran Teknolojisi :IPS LCD

Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

Arka Kamera : 13 megapiksel

Ön Kamera : 8 megapiksel

CPU Frekansı : 1.5 GHZ

CPU Çekirdeği : 8 çekirdek

Yonga Seti : MediaTek MT6750

Grafik İşlemcisi : Mali-T860 MP2

Bellek (RAM) : 3 GB

Dahili Hafıza : 32 GB

Hafıza Kartı : var

Boy : 149.5 mm

En : 73.7 mm

Kalınlık : 8.85 mm

Ağırlık : 169.5 gram

Renk Seçenekleri : Alınt,Gümüş,Pembe

İşletim sistemi : Android 7.0 Nougat

4.5G Teknolojisi : CAT 6

Parmak izi : Var

Çift Hat : Var

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