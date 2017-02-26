Asus ZenFone 3 Go Ortaya Çıktı

Asus, akıllı telefon pazarına çok hızlı bir giriş yapmıştı ve bu doğrultuda girişini yükseltmeye devam ediyor. Asus’un en son akıllı telefonu ise Asus ZenFone 3 serisine dahil edeceği telefon.

Asus’un ZenFone 3 serisine dahil etme planı yaptığı telefon ise Asus ZenFone 3 Go olarak karşımıza çıkıyor.

Asus ZenFone 3 Go’nun hangi özelliğe sahip olacağı hakkında da bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Peki, Asus ZenFone 3 Go kullanıcılarına neler sunacak?

Akıllı telefon pazarı günümüzde oldukça güçlü konumda. Asus ise bu pazara ZenFone serisiyle katılıyor. Asus’un rakiplerinin karşısında da oldukça güçlü konumda olduğunu da söyleyebiliriz. Geçtiğimiz ay düzenlen CES 2017 fuarında da Asus, ZenFone AR ve ZenFone 3 Zoom modellerini kullanıcılarına duyurmuştu.

CES 2017’nin üzerinden oldukça kısa bir zaman geçti fakat aldığımız bilgilere göre Asus, ZenFone 3 serisine yeni bir telefon daha dahil etmeye karar hazırlanıyor. Asus ZenFone 3 Go hakkındaki gelen detayları da sizinle yazımızda paylaşacağız.

ASUS ZENFONE 3 GO İLE İLGİLİ DETAYLAR

Geçtiğimiz günlerde basına sızan bir görsele göre Asus’un yeni akıllı telefonu ZenFone 3 Go gün yüzüne çıktı. ZenFone 3 Go’nun tasarımının ZenFone serisinin diğer telefonlarıyla benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. ZenFone 3 Go, fiyat – performans açısından yüksek bir telefon olarak karşımıza çıkacak.

Akıllı telefonlar için işlemcide oldukça önemli yer tutuyor. ZenFone 3 Go’nun işlemcisinin Qualcomm Snapdragon 410 işlemcisi olacağı haberleri geldi. Telefonun RAM’i ise 2 GB, dahili depolama alanı ise 16 GB olacak.

Asus ZenFone 3 Go, 5 inç ekrana sahip olacak ve kullanıcılara 1280 x 720 piksel sunacak. Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksel olacak. Görüntü kalitesinin oldukça yüksek olacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden sosyal medya tutkunları için oldukça kullanışlı bir telefon olacak gibi duruyor.

Özelliklerine baktığımız zaman oldukça yüksek olan Asus ZenFone 3 Go fiyat açısından da piyasadaki eşdeğer telefonlarla benzer olacak. Telefonun önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan WMC 2017 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Belirttiğimiz özellikler şuan sadece duyum değerinde net bilginin dediğimiz gibi ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)