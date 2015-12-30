Asus Zenfone 2 numara nasıl engellenir?

Asus zenfone 2 numara nasıl engellerim diyorsanız bu konumuz tam size göre.

Akıllı telefonların en güzel özelliklerinden bir tanesi ise numara engellemedir.Herhangi bir ekstra program ihtiyacına duymadan istemediğiniz numaraları engelleyebilirsiniz.Her akıllı telefonda olduğu gibi zenfone 2 modelinde numara nasıl engellerim diye merak ediyorsanız gerekli detayları sizlere yazmak istedik.

Aşağıdaki adımları uygulayarak zenfone 2 numara engelleme yapabilirsiniz.

Bir numarayı veya arama kaydınızdan bir aramayı engelleme listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için simgesine dokunun.

2. Engellemek istediğiniz numarayı seçin, > Add to Block List (Engelleme Listesine Ekle) , ardından da OK (Tamam) öğesine dokunun.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız yorum yazarak bize ulaşabilirsiniz.Sorularınızı cevaplanarak sizlere mail atılacaktır.

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