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Asus Zenfone 2 numara nasıl engellenir?

tarafından 30 Aralık 2015 Tarihinde eklendi

Asus zenfone 2 numara nasıl engellerim diyorsanız bu konumuz tam size göre.

zenfone2 numara engelleme nasıl yapılır

Akıllı telefonların en güzel özelliklerinden bir tanesi ise numara engellemedir.Herhangi bir ekstra program ihtiyacına duymadan istemediğiniz numaraları engelleyebilirsiniz.Her akıllı telefonda olduğu gibi zenfone 2 modelinde numara nasıl engellerim diye merak ediyorsanız gerekli detayları sizlere yazmak istedik.

Aşağıdaki adımları uygulayarak zenfone 2 numara engelleme yapabilirsiniz.

Bir numarayı veya arama kaydınızdan bir aramayı engelleme listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için ayarlar1simgesine dokunun.

2. Engellemek istediğiniz numarayı seçin, ayarlar2 > Add to Block List (Engelleme Listesine Ekle) , ardından da OK (Tamam) öğesine dokunun.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız yorum yazarak bize ulaşabilirsiniz.Sorularınızı cevaplanarak sizlere mail atılacaktır.

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5 Yorum

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  2. hatice yusuf

    29 Temmuz 2016 at 16:26

    Esimin telefonu asus vatsaptan engelleyemdim.ama arama kismindan engelledim.neyapmam gerek

  3. eylül

    13 Aralık 2016 at 21:34

    Telefonum asus zenfone go serinin ilk telefonu bazı engellemek istediğim numaralar var ama engelleyemiyorum ne yapmam lazım

  4. Melis

    22 Temmuz 2017 at 18:48

    Benim telefonum asus zenfone go 2 numara engellemek istiyorum fakat bir türlü engelleme yerini bulamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

  5. Teknoloji

    1 Ağustos 2017 at 10:08

    melis hanım merhabalar,

    sizi arayan numaranın üzerine basılı tuttuğunuzda numara engelleme seçeneği çıkmıyor mu ?

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