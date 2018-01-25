Asus ROG Strix GL703 oyun için tasarlandı

Bilgisayarlarda artık oyun oynamak için iyi bir bilgisayarınız olması gerekmektedir.

Gelişen grafik teknolojisi ile oyunlardan zevk almak istiyorsanız güçlü bir oyun bilgisayarına ihtiyacınız var.Oyun bilgisayarı denilince akla ilk gelen masaüstü bilgisayarlar gelmektedir.Laptop’ların yetersiz kaldığı düşünülürken artık günümüzde oyun için laptop’lar üretilmektedir.

Asus ROG Strix GL703 modeli her türlü oyunu oynamanız için tüm gerekli olan araçlara sahip olduğunu görüyoruz.İntel Core İ7 işlemci ve NVIDIA GeFOrce GTX 1060 ile en iyi oyun deneyimine ulaşabileceksiniz.Strix GL703 32GB’a kadar hızlı DDR4 2400MHz belleğe sahiptir.Strix GL703 modeli sadece 2.5 kg ağırlığında ve 2.3 cm’lik bir kalınlığa sahiptir.Bu bilgisayarda dahili akıllı amplifikatör teknolojisi ile yüzde 200’e varan yüksek ses seviyesine ulaşabileceksiniz.

Diğer tüm özelliklerini tek tek yazmak isterdik ama sıkılacağını düşündüğümüz için Asus ROG Strix GL703 resmi internet sayfasından tüm detaylarını inceleyebilirsiniz.

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