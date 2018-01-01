Asus Orion Pro özellikleri

Orion Pro için göze çarpan özelliklerin çoğu mevcut. Oldukça standart bir kulaklık fiyatı olan orionda En çok sevdiğim özellik kablo uzunluğudur.

2,5 metre genişlikte, sahip olabileceğiniz her türlü kurulumla çalışmalıdır ve ince örgülü kablo da çok fazla kullanıma dayanmalıdır. Ayrıca, böyle uzun bir kabloyla bir gereklilik haline gelen kullanışlı bir kablo organizatörü de bulunur. Satır içi ses ve sessiz özelliği de kordonun asılı kalmasını önlemek için kullanılan klipsin iki katına çıkıyor.

Kablonun diğer güzel yanı, hem mikrofon hem de ses için olan bağlantı kablolarının daha küçük örgülü kablolara ayrılmasıdır. ASUS’un bu konudaki ayrıntılarına aslında dikkat çekici bir dikkat. Kablonun diğer güzel yanı ise, hem mikrofon hem de ses için olan bağlantı kablolarının daha küçük örgülü kablolara girmesi. Genel izlenim, sürücünün daha büyük diyaframı ile daha fazla bas ve ses sunabilmesidir. Genel bir kural olarak ve Orion Pro, çok fazla güç için çok fazla ses sunmaz. Bu da oldukça verimli oldukları ve kulak bölen seviyelerde oynayacakları anlamına geliyor.

Halen kullandığım en iyi mikrofonun Radio Shack’tan kesilmiş uzun boylu yaka mikrofonu. Kulaklık setinin kendisi oldukça standart bir 20-20KHz dereceye sahip ve dinleme testleri Orion Pro’nun hemen yanında olduğunu doğruluyor.

Güzel örgülü kordonun yanı sıra, yumuşak ve peluş dolgu, uzun süren oyun seansı için çok rahattır ve başımı kaşındırmamaktadır. 268g’da, Orion Pro hafiftir ve ağırlıkları hafiftir, bu da onları başınızdan kaybolur. Özellikle boyutlarına göre bu çok iyi. ASUS’un bu konudaki ayrıntılarına gerçekten dikkat çekici geliyor.

Spitfire, 7.1 surround simülasyon, FPS EQ ayarı ve güçlendirme modu ile temel bir dizi seçenek elde edersiniz. Spitfire da parlıyor. Aynı zamanda çok iyi tasarlanmış, bir araya getirilmiş. USB gücüne sahip olmak, en iyi kalitede sesi sunmaz ve bazı DSP hile gerçekten kulaklarınıza ulaşan mutlak ses kalitesini düşürebilir. Ancak USB’ye sahip olmanın kolaylığı, Orion Pro’yu bu şekilde kullanmanız anlamına gelir. Kulaklığınızdan en iyi kaliteyi elde etmek isterseniz, Orion Pro’yu doğrudan bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza takma seçeneğiniz vardır. Bu hatırlatırım, aynı zamanda Orion Pro’nun ikinci en iyi özelliğidir, tüm parlaklığı devre dışı bırakabilir.

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