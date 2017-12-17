ASUS Cerberus V2 beğeniliyor

3 farklı renk seçeneğine sahip olan, cerberus V2 kulaklıklar hakkında yorumlar arıyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Oyuncular için piyasaya sürülmüş olan, cerberus oyun dışında çok geniş bir kitleye de hitap etmektedir. PC mobil, ve diğer kullanım alanları için tasarlanmış olan kulaklık, ergonomik bir kullanım sunuyor.

53 mm neodyum sürücülere sahip kulaklık, farklı platformlarda kullanılması ile ve 350 tl lik uygun fiyatı ile Cerberus, güçlü ve etkili bas sistemleri ile oldukça uygun bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Genellikle oyuncu ve müzik alanlarında kullanıma sunulan cerberus’un standart ayarının çok kaliteli olması, kullanıcıların cerberusu tercih etmelerinde bir diğer sebeptir. Her taraftan sesi alabilme özelliğine sahip mikrofonu ile hassas bir ses kayıt ve ses kontrolüne sahip, ekstra 3,5mm jark girşi ile de kulaklığa mikrofon ekleyebilirsiniz.

Mat bir renge sahip cerberus, kutusundan çıkan 2 metrelik uzatma kablosu ile her tür kullanımda rahat ve ergonomik kullanım imkanı sunmakta, asus cerberus’un ekolayzer ile ayarlanabilir, V2 kulaklığı oldukça şık ve güçlü bileşenlerden oluşmakta, paslanmaz çelikten yapılmış olan Cerberus v2 sentetik bir dokuya sahip. Kulak kavrayıcı kısımların oldukça geniş ve kullanımı kolay olması sayesinde, abartı ve gereksiz bir büyüklüğe sahip değil. Cerberus V2 kulaklıklar’ın üzerlerinde ki süspansiyonlar ve yanlardan sıkıca kavraması sayesinde oldukça uzun süreli kullanımlar için, tasarlanmış. Kablosunda örgü kullanılması ve esnek bir yapıya sahip olması ile uzun bir kullanım ömrü sunan cerberus V2 oldukça kullanışlı bir yapıya sahip.

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