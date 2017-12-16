Arif V 216 yeni fragmanı çıktı

Cem Yılmaz’ın GORA ve AROG filmlerini hala gülerek ve zevkle izliyoruz.

Bu efsane iki filmden sonra uzun bir aradan sonra bu filmlerin devamı niteliğinde olan Arif V 216 filminden yeni bir fragman geldi.Bu yeni fragman 15 Aralık 2017 günü YouTube.com’a eklendi ve binlerce kişi tarafından kısa sürede izlendi.Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara baktığımızda ise binlerce kişinin sabırsızlıkla beklediğini görüyoruz.Aslında çoğu kişinin yorumuna baktığımızda ise 2004 yılına dönmek isteyenlerin çok olduğunu görüyoruz.Neden derseniz 2004 yılında GORA filmi çıkmıştı.Hatırlarsanız o günlerde vizyona girdiği ilk günde binlerce kişi sinema salonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

216 Robot’u GORA filminden hatırlıyoruz.Arif’i çok özlediği için dünyaya geldiğini ve artık insan olmak istediğini söylüyor.Fragmanı izlediğinizde Garavel’inde dahil olması ile ayrı bir renk katıyor.İlk başta Garavel yine uzaktan bağlanıyor gibi duruyor ama fragmanın ortasına doğru gerçekten ışınlanıyor.Erşan Kuleli hayranlarını güzel süprizler bekliyor.Bolca Ercan Kuleli espirileri duyacağız.Bu arada Wolverine göndermesi de gözlerden kaçmıyor.

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