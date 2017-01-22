AOC Agon AG352UCG – Dünyanın en iyi oyuncu monitörü

Ürettiği monitörlerle tanınan AOC, kıvrımlı ekrana sahip, üst düzey premium monitörü AOC Agon AG352UCG’i tanıttı. ‘Dünyanın en iyi oyuncu monitörü’ olarak da lanse edilen ürün, ultra-geniş türde ve hedef kitlesi e-spor profesyonelleri.

Nvidia’nın G-Sync teknolojisini kullanan AOC Agon AG352UCG, 35 inç genişliğinde ve 2000mm teknolojisinde bir panele sahip. 3440×1440 çözünürlüklü, 21.9 çerçeve oranlı monitör, oyunlarda inanılmaz bir görsellik sunmayı hedefliyor.

100hz yenileme oranına (ki bugünlerde bu çok yüksek sayılmaz aslında) sahip monitör, 4ms hızında cevap verme oranına sahip. Ayrıca Nvidia’nın G-Sync teknolojisi sayesinde oyunlarda da optimum seviyede akıcılık sağlıyor. Düşük mavi ışık saçan, göz sağlığı için ideal bir monitör olan AOC Agon AG352UCG, aynı zamanda ergonomik bir standa sahip ve bu sayede boyu ile duruşu oyuncu tarafından istendiği şekilde ayarlanabiliyor. Ek olarak, üstünde kulaklık girişi de bulunuyor ve monitörü bu sayede profesyonel oyuncuların LAN turnuvalarına götürmesi mümkün.

Ve tabii ki, bir LAN turnuvasına giderken bilgisayar ekipmanlarınızın havalı ışıklara da sahip olmasını istersiniz, değil mi? Pekala, muhtemelen bunu genelde istemezsiniz ama yine de AOC Agon AG352UCG’in arkasında ve altında çeşitli LED ışıklar bulunuyor. Bu ışıkların üç farklı parlaklık seviyesi olduğu gibi, aynı zamanda kırmızı, yeşil ya da mavi renklere ayarlanabiliyor.

DisplayPort, HDMI port ve dört adet USB 3.0 bağlantı girişi yer alan monitörde, aynı zamanda stereo hoparlörler de yer alıyor. Daha önceki monitörlerde olduğu gibi, 35 inçlik bu ‘canavarda’ da AOC’un ‘gölge kontrolü’ özelliği bulunuyor. Bu şekilde ekrandaki karanlık alanlar aydınlatılıyor ve ekranda heryer aynı ışıkta gözüküyor. Özellikle CS: GO veya Battlefield 1 gibi FPS oyunlarına meraklılar, bu özellik sayesinde gölgelerin içine saklanan ‘uyanık’ keskin nişancı oyncularını kolaylıkla tespit edebiliyor.

AOC Agon AG352UCG 35 inç monitör, bu yıl Mart ayında mağazaların raflarında olacak ve fiyatı da ortalama olarak 1000 Dolar olarak belirlendi. Tabii ki Türkiye’de biraz daha pahalı olma ihtimali oldukça yüksek.

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