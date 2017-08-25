Anket: Galaxy Note 8 fiyatı nasıl?

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli uzun zamandır sabırsızlıkla bekleniyordu.

Galaxy Note 7’de yaşanan talihsizlikten sonra Galaxy Note 8 kusursuz bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.Üst segment özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Galaxy Note 8 için ön sipariş alımları başladı.Samsung Galaxy Note 8 ön sipariş alımlarını resmi internet sitesi üzerinden almaktadır.Note 8 her konuda güzel olduğu için malesef fiyatıda size yüksek gelebilir.Samsung resmi internet sitesine baktığımızda Galaxy Note 8’in 4999 TL’den ön sipariş alım fiyatınının olduğunu görmekteyiz.Tabi ön sipariş alımları tamamlandıktan sonra raflardaki fiyatının ne olacağı konusunda malesef net bilgi bulunmamaktadır.

Ön Siparişten verdiğiniz alımdan sonra sizlere avantajlar sağlanıyor.Note 8’i aldıktan sonra 500 TL değerinde SamsungWA’da kullanabileceğiniz bir çek verilmektedir.

Galaxy Note 8 fiyatını nasıl buldunuz.

Galaxy Note 8 Fiyatı Nasıl? Pahalı

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