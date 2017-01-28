Kimse mobil cihazlarında virüs gibi zararlı yazılımlar görmek istemese de, bu hayatın bir gerçeği ve Google Play Store’da bile yüzlerce zararlı uygulama yer alıyor.

Üstelik Android eko sistemi de bu konuda ezeli rakibine göre daha zayıf kaldığı için, cihazlar sanal korsanların veya dolandırıcıların hedefi hâline geliyor.

Eğer cihazınızda virüs olduğundan eminseniz ve nasıl kaldıracağını arıyorsanız yazımıza göz atmanızda fayda var. Peki, Android’de nasıl virüs temizlenir?

Tüm Android virüsleri cihazınıza yüklenen uygulamalar aracılığıyla yayılırlar. Bundan korunmanın en basit yöntemi de, yüklediğiniz uygulamalarda dikkatli olmanızdır. Ne olduğunu bilmediğiniz yazılımlardan mutlaka kaçının. Ve Google Play Store dışında hiçbir yerden asla ama asla yükleme yapmayın! Bu virüsler o kadar hızla yayılmakta ki, örnek vermek gerekirse Ghost Trojan iki yıl önce ortaya çıkmıştı ve 600 bin kadar Android kullanıcısının başını ağrıtmıştı. Keza aynı durum Mazar virüsü için de geçerli.

Öncelikle, cihazınızın güvenlik ayarları kısmında bilinmeyen kaynaklardan yapılan yüklemeler seçeneğini kapatın. Eğer Google Play dışından bir uygulama yüklemeye niyetiniz varsa da, mutlaka iyice araştırın. Virüslerden korunmak veya var olanları temizlemek için bir antivirüs uygulaması indirmeyi de düşünebilirsiniz. Mağazada çok sayıda Android antivirüs uygulaması varken, bunlar zararlı yazılımları tespit edip temizlik yapıyor. Örnek vermek gerekirse, 360 Mobile Security, Avast ve Lookout son derece başarılı uygulamalar. Tabii bazen yanılabiliyorlar ve aylardır kullandığınız sorunsuz uygulamaları da virüs olarak görebiliyorlar. Bazen de asıl virüsleri görmezden gelebiliyorlar. Yani bu da kesin çözüm sayılmaz.

Android virüsleri tespit etmenin en iyi yöntemlerinden birisi de, cihazınızın o anki çalışır uygulamalarına bakmaktır. Bu işlemi sık sık güvenlik amaçlı tekrar edebilirsiniz. Eğer çalışır uygulamalar arasında bilmediğiniz, zararlı olduğunu düşündüğünüz bir isim görürseniz mutlaka programı kaldırın. Çoğu durumda virüsü silmek için bu yeterli olsa da, bazen silme seçeneğinin kapalı olduğu virüsler de oluyor. Bunun sebebi de virüs uygulamasında yönetici izni olması.

Virüsün yönetici iznini kaldırmak için de yine Ayarlar > Güvenlik > Cihaz Yöneticileri yolunu izleyip iznini kaldırabilir, ardından rahatça silebilirsiniz.

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