Android ve İOS telefonlarda Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Facebook profil fotoğrafınıza Türk Bayrağı nasıl ekleyebilirim diye merak ediyorsanız işte size güzel bir yazı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook, profil totoğraflarına bayrak ekleme özelliğini kullanıma sundu.Aslında bu özellik yeni gelmedi.2015 yılından bu yana kullanıcılar kendi facebook fotoğraf çerçevelerini tasarlayarak profil fotoğraflarında kullanılabiliyordu.Facebook, profil fotoğraflarına çerçeve ekleme özelliği için küçük bir güncelleme yaparak 200 farklı ülkenin bayraklarını hazır çerçeve kalıbı olarak hizmete sundu.Bu sayede fotoğrafa Türk Bayrağı ekleme, ya da dilediğiniz farklı bir bayrağı ekleme işini yapabiliyorsunuz

Facebook profil fotoğrafınıza bayrak eklemek için uygulanacak işlemler bilgisayar ve akıllı telefonlara göre farklılı gösterebilmektedir.Teknoscrool.com olarak sizlere hem bilgisayar hem mobil cihazlar için resim ekleme işlemlerini anlatacağız.

Bilgisayar Üzerinde Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme

İlk olarak bilgisayarınız üzerinden facebook hesabıızın açık olduğu https://www.facebook.com/gameface/ sayfasını açınız.Daha sonra sayfa açılınca profil fotoğraflarınız görünecektir.Sol taraftaki önerilerde Türkiye Bayrağı’nı görebilmeniz mümkün:Eğer Türk Bayrağı öneriler arasında çıkmazsa veya farklı bir bayrak kullanmak isterseniz arama çubuğunu kullanarak Türkiye Bayrağı’nı veya başka istediğiniz ülkenin bayrağını aratabilirsiniz.

Not: Arama yaparken ingilizce aramanız gerekmektedir.

Arama yaparken ingilizce aramanız gerekmektedir. Örnek: Türkiye bayrağı için “Turkey” yazmanız gerekmektedir.

Aradığınız bayrağı bulunca alt taraftaki “Profil Resmi Olarak Kullan” tuşuna tıklayın ve profil resminizi oluşturunuz.Bayrağ’ın ne kadar süre ile profil fotoğrafınızda kalacağınıda belirleyebiliryorsunuz.İsterseniz sürekli olarakta seçme imkanınız bulunmaktadır.

Akıllı telefonlarda Facebook Profil fotoğrafı nasıl eklenir?

ilk olarak Facebook2un mobil uygulaması üzerinden profil bölümünü açınız.

Profil sayfanız açıkken profil fotoğrafınızın üzerindeki “Düzenle” bölümüne dokunun.

Menü açılınca “Çerçeve Ekle” seçeneğini seçin.

Eğer açılan sayfada Türk Bayrağı çıkmazsa “Turkey” yazarak aratınız.Eğer başka bir ülke bayrağını kullanmak isterseniz buraya İngilizce olarak ülkenin adını yazabilir ve aratabilirsiniz.

Son olarak bayrak eklenmiş profil fotoğrafınızı ne kadar görüntüleceğini seçebilirsiniz.Bu işlemden sonra “Kullan” tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

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