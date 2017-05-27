Android ve İOS PES 2017 Code 20 hatası çözümü

PES 2017’de Code 20 hatası alıyorsanız ve nasıl çözebilirim diye merak ediyorsanız bu yazımız size göredir.

Akıllı telefonlarda oyun sektörü artık çok önemli hale gelmiş durumdadır.Telefonlar geliştikten sonra kaliteli görsel efektlere sahip oyunlarda uyarlanmaya başlandı.Artık birçok kullanıcı bilgisayar yerine telefonda oynamayı daha çok tercih etmektedir.

Futbol oyun tutkunlarının vazgeçemediği PES 2017 oyunu artık mobil platforma geldi.Yayınlandığı ilk günden itibaren milyonlarca kişi tarafından indirilip oynanmaya başlandı.

Bu oyunu denemek istediğimizde 1.31 GB gibi oldukç büyük bir depolama hafızası istemektedir.PES 2017’i oynamak için internet bağlantınız olmanız gerekmektedir.Size bir önerim olacak.PES 2017 oyununu indirmek için Wi-Fi bağlantınızı kullanınız.Yüksek boyutta olduğu için mobil veri bağlantısı ile indirmeyi denerseniz kotanızı çok çabuk doldurabilirsiniz.Ayrıca Android’in 5.0 Lollipop üzerini destekleyen PES 2017’de Code 20 hatası aldı.

Peki PES 2017 CODE 20 hatası nasıl çözünür?

İnternetten araştırdığımızda Code 20 hatasınını çözmek için akıllı telefonlarınızdan saat ayarlarına giriş yaparak “otomatik tarih ve saat” özelliğini seçmeniz yeterli olacaktır.

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