Android işletim sistemi Apple’ın iOS’una göre çok daha esnekken, bu aynı zamanda dosya aktarımında da geçerli. iPhone telefonlarda iTunes kullanmadan PC’ye aktarım yapmak son derece zorken, Android’de ise sadece ‘sürükle bırak’ mantığıyla çalışmak mümkün.

Aynı zamanda Android telefonu kablosuz flash bellek olarak kullanmak da mümkün ve bunu çeşitli aracı uygulamalar aracılığıyla yapabilirsiniz.

Android telefon nasıl flash bellek yapılır?

Öncelikle bunun için Google Play Store üzerinden NAS mantığıyla çalışan Pocketshare uygulamasını indirmelisiniz. Tamamen ücretsiz olan programı açtıktan sonra Ayarlar – Settings kısmına, ardından Help – Yardım’a girin. Windows sekmesinin altında yer alan sürücü harflerinden birini seçin ve son olarak da ‘Save Configuration’ diyerek kaydedin.

Şimdi de bilgisayarınızdan Windows dosya gezginini açın ve Pocketshare’deki Option 1 sekmesindeki FTP linkini yazın. Bunu yazıp onayladıktan sonra karşınıza bir klasör çıkacak ve içinde de batch dosyası bulunacak. Dosyayı bilgisayarınıza kopyalayıp ardından çift tıklayarak çalıştırın. Kayıt defterinde bazı değişiklikler gerçekleşecek ve onay vereceksiniz.

Bu işlemin ardından batch dosyasını silmekte serbestsiniz. Şimdi bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Windows gezginini açarak sürücüler kısmında Pocketshare adının gözüküp gözükmediğine bakın. Eğer C, D gibi sürücülerin altında Pocketshare yer alıyorsa başarıyla işlem gerçekleşti demektir.

Artık bilgisayarınızdaki dosyaları doğrudan Pocketshare sürücüsü içine sürükleyerek telefonunuza dosya aktarımı yapabilirsiniz. Tabii ki tüm bunlar için telefon ile bilgisayar aynı modeme bağlı olmalılar.

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