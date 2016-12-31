Android telefonlarda Wİ-Fİ modem şifresi nasıl öğrenilir

Android telefonlarda Wİ-Fİ şifresini öğrenmek istiyorsanız bu yazımız size göredir.

Bir ziyaretçimiz akıllı telefonu ile evinde Wİ-Fİ kullandığını yazmıştır.Telefonu ile uzun süre önce bağlandığını ve Wİ-Fİ modem şifresini unuttuğunu, nasıl telefondan görebileceği konusunda destek istemiştir.Aslında Wİ-Fİ şifrenizi ADSL modeminize bağlanarak ayarlardan değiştirebilirsiniz.Android telefondan Wİ-Fİ şifresini görmek istiyorsanız mecburen akıllı telefonunuz Root’lu olması gerekmektedir.

Telefonunuzu root’ladıysanız ya da böyle bir niyetiniz varsa şifreyi görmek için ASTRO ya da Root Browser gibi bir dosya yöneticisi kullanarak Data/misc/file klasörünü konumlandırmak için dosya yöneticinizi kullanın, ardından wpa_supplicant.conf’u (ilgili ağ WEP yerine WPA kullanıyorsa bu wep_supplicant.conf da olabilir) arayınız.Dosyayı açtıktan sonra Wİ-Fİ modem şifrenizi görebilirsiniz.Eğer telefonunuz Root’lu değilse mecburen Wİ-Fİ modeminizi resetlemekten başka çareniz bulunmamaktadır.

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