Android PTT Messenger indir

Gündemi takip edenler son günlerde çıkan PTT Messenger’ı duymuştur.Tamamen yerli online mesajlaşma uygulaması PTT Messenger’a ilgi oldukça fazla oldu.

Öyle ki PTT Messenger resmi internet sayfası olan https://messenger.ptt.gov.tr adresi arada sırada yoğunluktan dolayı açılmadı.Teknoloji dünyasında tamamen yerli WhatsApp uygulaması olarak geçmektedir.PTT Messenger uygulaması dosya ve medya gönderimi, konum paylaşımı, sesli ve görüntülü görüşme, anlık grup mesajlaşma gibi WhatsApp’ta bulunan ve en çok kullanılan özelliklerini içermektedir.Android, İOS ve Windows işletim sistemine sahip akıllı telefonlar kullanabilecektir.Türk mühendislerin geliştirdiği bu uygulamada WhatsApp’ın en çok tercih edilen özelliklerini barındırmasıyla popüler oldu.

PTT Messenger özellikleri için resmi internet sitesinde yazan bilgi şöyle;

PTT Messenger Özellikleri:

PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.

PTT Messenger hali hazırda şu an Android işletim sistemine sahip telefonlar kullanabiliyor.Önümüzdeki günlerde diğer platformlarada gelecek.Eğer PTT Messenger uygulamasını indirmek istiyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

PTT Messenger Android indir (Aktif)

PTT Messenger İOS indir (Pasif)

PTT Messenger Windows indir (Pasif)

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