Android İşletim Sisteminde ART Nedir? Nasıl Açılır?

Android Runtime (ART), Android işletim sistemi tarafından kullanılan, uygulamalar ve bazı sistem hizmetleri tarafından yönetilen bir uygulama çalışma zamanı ortamıdır.

Aslen Android tarafından kullanılan sanal işlem makinesi Dalvik’in yerine geçerek ART, uygulamanın bayt kodunun daha sonra cihazın çalışma zamanı ortamı tarafından yürütülen yerel talimatlara çevirisini gerçekleştirir.

ART ve Dalvik Dex bytecode ile uyumludur. Dalvik için geliştirilen uygulamalar ART’de de çalışabilmektedir.

ART, Google’ın Android cihazlarının performansını artırmayı amaçlayan 2 yıllık uzun süren gizli bir projedir.

Modern aygıtlar, özellikle birinci nesil Android aygıtlarıyla karşılaştırıldığında CPU hızı ve bellek kapasitesi bakımından oldukça güçlüdür.

Ahead-of-time (AOT) Compilation

ART, uygulama performansını artıran AOT derlemesini sunmaktadır. Art ayrıca Dalvik’e göre daha sıkı bir install-time doğrulamasına sahiptir.

Kurulum sırasında, ART, uygulamaları cihazdaki dex2oat aracını kullanarak derler. Bu yardımcı DEX dosyalarını girdi olarak kabul eder ve hedef aygıt için derlenmiş çalıştırılabilir bir uygulama üretir. Yardımcı program tüm geçerli DEX dosyalarını zorluk çekmeden derleyebiliryor. Bununla birlikte, bazı post-processing araçları, Dalvik tarafından tolere edilebilecek ancak ART tarafından derlenemeyen geçersiz dosyaları üretmektedir.

Geliştirilmiş Garbage Collection

Garbage Collection, bir uygulamanın performansını düşürebilir; ekran bozulmasına, kullanıcı arabiriminin yanıt vermemesine ve diğer sorunlara neden olabilir. ART ile Garbage Collection becerisi çeşitli yollarla geliştirildi.

Daha Fazla Hata Ayıklama Özelliği Desteği

ART, özellikle monitör ve Garbage Collection ile ilgili işlevlerde bir takım yeni hata ayıklama seçeneklerini desteklemektedir.

İstisna ve Exception Raporlarında Geliştirilmiş Tanılama Ayrıntısı

ART, çalışma zamanı istisnaları olduğunda mümkün olduğunca fazla bağlam ve ayrıntı vermektedir.

ART, java.lang.ClassCastException, java.lang.ClassNotFoundException, java.lang.NullPointerException için genişletilmiş istisna ayrıntıları sağlar.

Yorumlayıcı Performansı

Yorumlayıcı performansı, Makine dili ile yazılmış çekirdek fetch /decode/interpret mekanizmasına sahip “mterp”’in tanıtımı ile Android 7.0 sürümünde önemli ölçüde iyileşmiştir.

Art Nasıl Açılır?

Dalvik’ten Art’ye geçmek için Ayarlar-> Genel->Geliştirici Seçenekleri->Çalışma Zamanı Seç yolu takip edilmelidir. Geliştirici Seçenekleri erişilebilir değilse Cihaz Hakkında seçeneğine tıklayıp, Yapım Numarasına, geliştirici seçeneklerinin aktif olduğuna ilişkin mesaj çıkıncaya kadar birkaç kez seri şekilde tıklamak gerekiyor.

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