Android Akıllı telefondan televizyonu nasıl kumanda ederim?

En iyi Akıllı telefondan televizyonu kumanda etme uygulamasını sizlere tanıtmak istedik.

Akıllı telefonları artık o kadar çok yerlerde kullanıyoruz ki saymakla bitmiyor.Telefondan bir çok fatura ödemesi yapıyoruz,zayıflamak için kalori takibinde kullanıyoruz,oyunlar oynuyor v.s. bir sürü yerde kullanabilmektesiniz.En çok akıllı telefonları televizyon kumandası olarak kullanabilmek daha fazla zevk vermektedir.Kumanda bulma derdi herkesin en büyük ortak sorunudur.Özellikle hem uydu alıcısının hem televizyonun kumandısını bulmak çok zor olmaktadır.

Akıllı telefonlar için bir çok televizyon kumanda uygulaması bulunmaktadır.Fakat bir çoğu sorunlar çıkardığı için yüklendikten hemen sonra kaldırılmaktadır.

Peel Smart Remote uygulaması gerçekten çok başarılı bir uygulamadır.Teknoscrool.com olarak denedik ve hemen hemen her televizyona uyum sağlamaktadır.Hem uydu kumandası hem de televizyon kumandası olarak sorunsuzca kullanıyorsunuz.

Diyeceksiniz ki bu uygulamayı tanıtmak çok zordur.Kesinlikle değil! Sadece 3 adımda televizyonunuza tanıtıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz.Uygulamayı açtıktan sonra anlık olarak bütün kanallarda hangi uygulamaların olduğunu görebiliyorsunuz.Örnek film kanallarında yayınlanan filmlerin afişlerini görüyorsunuz ve üzerinize tıkladığınızda direk televizyon o kanala otomatik olarak gidiyor.

Not: Bu uygulamayı kullanmada herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen bize yorum olarak yazın.Sizlere yardımcı olmaktan mutlu duyarız.

Not-1: Bu uygulama kumanda mantığı ile çalıştığı için telefonunuz televizyona karşı bakması gerekmektedir.

Peel Smart remote uygulamasını yüklemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

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