Android Akıllı telefondan televizyonu nasıl kumanda ederim?

En iyi Akıllı telefondan televizyonu kumanda etme uygulamasını sizlere tanıtmak istedik.
Akıllı telefonları artık o kadar çok yerlerde kullanıyoruz ki saymakla bitmiyor.Telefondan bir çok fatura ödemesi yapıyoruz,zayıflamak için kalori takibinde kullanıyoruz,oyunlar oynuyor v.s. bir sürü yerde kullanabilmektesiniz.En çok akıllı telefonları televizyon kumandası olarak kullanabilmek daha fazla zevk vermektedir.Kumanda bulma derdi herkesin en büyük ortak sorunudur.Özellikle hem uydu alıcısının hem televizyonun kumandısını bulmak çok zor olmaktadır.
Akıllı telefonlar için bir çok televizyon kumanda uygulaması bulunmaktadır.Fakat bir çoğu sorunlar çıkardığı için yüklendikten hemen sonra kaldırılmaktadır.
Peel Smart Remote uygulaması gerçekten çok başarılı bir uygulamadır.Teknoscrool.com olarak denedik ve hemen hemen her televizyona uyum sağlamaktadır.Hem uydu kumandası hem de televizyon kumandası olarak sorunsuzca kullanıyorsunuz.
Diyeceksiniz ki bu uygulamayı tanıtmak çok zordur.Kesinlikle değil! Sadece 3 adımda televizyonunuza tanıtıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz.Uygulamayı açtıktan sonra anlık olarak bütün kanallarda hangi uygulamaların olduğunu görebiliyorsunuz.Örnek film kanallarında yayınlanan filmlerin afişlerini görüyorsunuz ve üzerinize tıkladığınızda direk televizyon o kanala otomatik olarak gidiyor.
Not: Bu uygulamayı kullanmada herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen bize yorum olarak yazın.Sizlere yardımcı olmaktan mutlu duyarız.
Not-1: Bu uygulama kumanda mantığı ile çalıştığı için telefonunuz televizyona karşı bakması gerekmektedir.
Peel Smart remote uygulamasını yüklemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
Ahmet seyhan durdu
18 Nisan 2016 at 19:38
Ben htc kumandayi kullaniyodum suresi dolunca peel smarta yonlendirildik htc kumandanin ii bir yani listede olmaya uydulari direk kumandayi tlf alicisina tutarak tanitilabiliyordu peel smart a bu ozellik varmi acaba
Teknoloji
19 Nisan 2016 at 17:11
Merhabalar Ahmet Bey,
Peel Smart uygulamasında uydu alıcısını listeden seçmeniz gerekmektedir.Bir çok uydu alıcısını barındırıyor.Başarılı bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.
fatih mer
14 Mayıs 2016 at 14:04
Merhaba bu uygulama benim telefonunda zaten var. televizyonun kendisini goruyo. Tv acip kapatyo ses yukseltiyo ama uyduyu gormuyor.
Teknoloji
14 Mayıs 2016 at 21:10
Merhabalar uydunuzun markası nedir?
beyza
21 Mayıs 2016 at 00:47
ya bizim televizyon lg 42lf580n uydu alicisi olarak x box mini uydu alici televizyonu baglayabildim ama bu program uydu alicisi sordugunda turksat yapmama ragmen algilamadi yardimci olurmusunuz?
Teknoloji
21 Mayıs 2016 at 15:33
X box mini uydu alıcısı seçeneklerde yok mu beyza hanım?
Yasin
21 Mayıs 2016 at 23:58
Benim cihazın buluebox korax seçeneklerde yok o yüzden cihazı komuta edemiyorum sadece tv kumandası olarak calisiyor ne yapmam lazım
beyza
24 Mayıs 2016 at 01:38
turksat xbox mini uydu alici
Burakbey42
20 Haziran 2016 at 13:01
Merhaba dun aksam tuplu tv de uyguladim bunu kapandi cihaz dahada acilmadi. Kumandadanda acilmiyor neden olabilir. Tv markasi Philips
Teknoloji
20 Haziran 2016 at 17:47
Burak bey ilk defa böyle bir sorun ile karşılaştık.
Furkan
21 Haziran 2016 at 20:10
Uygulamaya girince uzaktan kukanda kurulumunda tv nizi kapatin diyor kapattigimda birsey olmuyo ve tv sorunu diye bi ekran geliyo model no yazinca yine birsey olmuyor acaba sorun nedir ayni uygulama ayni tv ve telefonla abim baglanti yapiyor
Teknoloji
24 Haziran 2016 at 18:11
Uygulamayı kaldırıp tekrar kurabilir misiniz?
Ilhan
1 Temmuz 2016 at 00:43
Tv kumandası olarak çalışıyo açıp kapatıyorum fakat cihazı hiçbir şekilde görmüyor cihazım korax kx 56600fta calistirmiyor
Teknoloji
1 Temmuz 2016 at 01:57
Uydu alıcıların hepsi uygulamada bulunmuyor malesef
Göksel
4 Ağustos 2016 at 19:06
Ben uygulamayi televizyona nasil baglayacagim aciklarsaniz sevinirim.
onur
14 Ağustos 2016 at 20:02
Posta kodu icin tv kannalari listesini alin yaziyo napmam lazim
güner
19 Ağustos 2016 at 01:19
ya ben lg ev sistemimi pc bagladım ama aux a alamıyorum peel smart remote den aux a nasıl alırım
yusuf
26 Ağustos 2016 at 10:04
sony xpria z2 cihazi kumandalik yapabilir mi bilgisi olan arkadaslardan yardim talep ediyorum
saygilar
Mehmet
2 Eylül 2016 at 07:04
Benim telefonum NOTE 2 acaba bu uygulamayı desteklermi? Çünkü uygulamayı indirdim ama televizyonu çalıştıramadım
Teknoloji
2 Eylül 2016 at 11:08
Telefonuzda kızılötesi olmadığı için kumanda olarak kullanmazsınız.
Ali
3 Eylül 2016 at 15:45
Benim telefonum lgk10 kızıl ötesi yok kızıl ötesiz televizyon kumandası olarak kullanamaz mıyım??
Teknoloji
4 Eylül 2016 at 11:25
Ali bey kızılötesi olmadan televizyon kumandası gibi kullanamazsınız.Eğer televizyonunuz iyi modelse yan uygulamalar ile kontrol edebilirsiniz.
Mustafa
20 Eylül 2016 at 20:52
Bizim tvnin uydu alıcısı kendi içinde bu yüzden kanal değiştirme ses açma vs özellikleri kullanamıyorum
Mustafa
20 Eylül 2016 at 20:54
Bizim tv içden uydulu olduğu için kanal değiştirme özelliğini fln kullanamıyorum
hidayet
2 Ekim 2016 at 21:31
merhabalar programı kurduğumda hiç marka ve modeli göremiyorum
kumanda simgesine tıkladığımda pronto ile kur diyor
Mahmut
3 Ekim 2016 at 12:40
Tv samsung led 40 inç dahili uydulu uydu seçiminde samsung secmem gerekiyor değil mi
Teknoloji
3 Ekim 2016 at 14:12
Doğrudur
Salim
16 Ekim 2016 at 22:59
Benim tlf htc m9 neden hicbir tv de calismiyor.
Samet
21 Ekim 2016 at 00:43
Merhabalar. Ben bütün kurulumları yaptım fakat uydu alıcısını ne yaptıysam tanıtamadım. Uydu alıcısı Korax Galaxy Hd. Yardımcı olırsanız çok memnun olurum.
cennet
30 Ekim 2016 at 00:10
Merhaba benim televizyonum philips 49 pus 7909. Ilk denememde bu uygulama ile çalışıyordu ancak artık algılamıyor.
Teknoloji
31 Ekim 2016 at 18:11
Algılaması lazım Cennet hanım,
Aywarlarınızı tekrar kontrol edebilir misiniz?
Eyup
1 Kasım 2016 at 21:06
Uygulamayı indirdim ama kuramıyorum lütfen yardımcı olun.
ÖzGür
8 Kasım 2016 at 07:33
Merhaba vestel smart tv kullanıyorum. Yalniz uygulamayi indirdim ama ip adresibistiyor ve bi turlu kurmayi beceremedim lutfen yardimci olun tel gm Discovery 1
ÖzGür
8 Kasım 2016 at 07:35
Merhaba vestel Smart Tv kullanıyorum ama uygulamayi kuramadim yardim lutfen tel gm Discovery 1
Teknoloji
8 Kasım 2016 at 10:27
Merhabalar Özgür bey,
bu uygulamayı kullanmak için telefonunuzda Kızılötesi özelliği olmak zorundadır.
Hasan
8 Kasım 2016 at 13:07
peel smart;nasıl tv ye baglayacam
Teknoloji
8 Kasım 2016 at 17:05
Hasan bey merhabalar
Telefonuzun markası nedir acaba?
Kardelen
14 Kasım 2016 at 16:59
Roku bulamiyor ve ip istiyor
fatih
15 Kasım 2016 at 20:49
slm arkadalar bende indirdim ama nasıl çalışacağnı bilmiyorum ıp adresi istiyor ne yapmnam lazım
Teknoloji
15 Kasım 2016 at 22:58
Fatih bey bizde kullanıyoruz ama IP adresi istemiyordu.Telefonunuzda kızılötesi özellik var mı?
Murat
21 Kasım 2016 at 14:51
Samsung j7 telefonum var hangi kumanda programını indirip yüklediysem bi kere bile işe yaramadı acaba bunun için telefonun böyle herhangi bi özelliğimi olması gerekiyo o yüzden mi hiç biri işe yaramıyo
Teknoloji
22 Kasım 2016 at 12:48
Murat bey kızılötesi özelliğiniz bulunuyor mu?
Murat
23 Kasım 2016 at 06:31
Hiç bi fikrim yok internetten baktım kızılötesi yazan yerde çizgi koymuşlar galiba yok kızılötesi mekaniksel bişe mi uygulamayla sahip olamazmıyız?
Teknoloji
23 Kasım 2016 at 17:52
Malesef murat bey,
Kızılötesi özelliğine uygulama ile sahip olamazsınız.
Başar
24 Kasım 2016 at 19:39
Ben uygulamayı yükledim bana ıp rokunuzu girin diyor ne yapabilirim
Teknoloji
25 Kasım 2016 at 09:46
Ekran görüntüsünü bize gönderme şansınız var mı?
ramazan imat
10 Aralık 2016 at 20:56
Meraba Ben uydu taramasi yapmak istiyorum ssistemde bulamadm kanal sayisi cok az kanal arama buton var mi
Teknoloji
11 Aralık 2016 at 14:19
Genelde tanınmış markalar bulunuyor.Digitürk, dsmart gibi popüler alıcıları kullanmakta sorun yok.
HALİL
20 Aralık 2016 at 11:56
MERHABA ABİ ŞİMDİ S4 ALDIM Bİ TANIDIKTAN FORMAT ATMADAN ÖNCE DİREK ACIYORDUM PEEL İ ORDA TV SECMEDEN İNTERNETSİZ KAPATIM AÇILIYORDU ŞİMDİ FORMAT ATTIM REKLAM VS ŞEYLER GELİYOR NASIL YAPACAM BİDE NETSİZ AYARINI NASIL YAPARIM
Teknoloji
20 Aralık 2016 at 17:48
merhabalar halil bey,
Uygulamayı çalıştırıp telefonu, televizona doğru tutun.Uygulama sizden birkaç şey isteyecektir.İlk başta televizyonu kapat, sonra televizyonu aç v.s. bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra uygulama çalışacaktır.Ayrıca uygulama hem internet olduğunda hem internet olmadan da kullanılmaktadır.
Takıldığınız konuları bize sormaktan çekinmeyiniz.
1 Ocak 2017 at 08:07
Dostum smart olmayan tvlerdede çalışıyomu
Teknoloji
1 Ocak 2017 at 12:41
merhabalar ,
Smart olmayanlarda çalışmaktadır.Telefonunuzda kızılötesi özelliği varsa her televizyonu çalıştırabilmektedir.